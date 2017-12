Großer Auftritt mit Frank Schöbel

Patrizia Czajor

Frankfurt (Oder) (MOZ) Weihnachten ohne Kinder ist wie Weihnachten ohne Baum. Davon ist DDR-Schlagerstar Frank Schöbel überzeugt. Für seinen Auftritt am Sonnabend im Kleist Forum hat der Sänger deswegen nach jungen Sängerinnen gesucht, die ihn auf der Bühne begleiten wollen. Das Glück haben Frieda und Greta Eckhardt aus Frankfurt.

Als Frank Schöbel vor mehr als 30Jahren sein legendäres Album "Weihnachten in Familie" veröffentlicht hat, waren Frieda (9) und Greta (6) Eckardt noch nicht einmal auf der Welt. Geprägt von seiner Musik wurden die beiden Mädchen aus Frankfurt dennoch. "Wir haben seine Weihnachts-CD immer im Auto gehört", erzählt Jacqueline Eckardt, die Mutter der beiden Schülerinnen. Der Aufruf des DDR-Lieblings in der Märkischen Oderzeitung, über den er für sein klassisches Weihnachtsprogramm nach zwei Sängerinnen im Alter von sechs bis zwölf Jahren suchte, war in ihren Augen wie auf die beiden Töchter zugeschnitten. Zu der Bewerbung musste sie die beiden jedenfalls nicht überreden. "Die Lieder kannten sie auch schon alle", meint sie.

Mit dem Bewerbungsvideo, in dem die beiden Schwestern die Hits "Guten Abend, schön Abend" und "Schneeflöckchen, Weißröckchen" singen, konnten sie schließlich den Star von sich überzeugen. Jetzt bereiten sie sich auf den großen Auftritt am Sonnabend im Kleist Forum vor. "Tausend Mal haben wir uns die CD schon angehört", betont Frieda. Ihre Schwester hingegen schaut skeptisch. "Hast du etwa gezählt?"

Einig waren sich die beiden Mädchen immerhin schnell bei der Garderobe für diesen besonderen Abend. Auf Kleiderbügeln präsentieren Frieda und Greta ihre anthrazitfarbenen, mit Spitze versehenen Kleidchen sowie die dazugehörigen flauschigen Bolero-Jäckchen. "Ich hätte vielleicht eher etwas Blaues genommen", kommentiert dagegen die Mutter und lacht.

Aufgeregt sind Greta und Frieda - wie sie sehr entschieden behaupten - nicht. Es ist laut Jacqueline Eckardt nicht das erste Mal, dass ihre Mädchen auf der Bühne stehen. "Sie machen sehr viel mit Musik", sagt sie. Die jüngere Tochter Greta habe schon einige Tanzauftritte im Kleist Forum gehabt. Das Singen dürfte laut Jacqueline Eckardt auch kein Problem werden. "Sie singen eigentlich, sobald sie die Augen aufmachen", berichtet sie. Insbesondere in der Weihnachtszeit.

Mit dem DDR-Schlagerstar werden Greta und Frieda die beiden Lieder aus dem Bewerbungsvideo sowie den Song "Komm, wir malen eine Tanne" singen. Läge die Entscheidung bei Frieda, wäre auf jeden Fall noch "Wir haben einen Weihnachtsbaum" dabei. Das Lied über den Baum, den niemand haben will, mag die neunjährige Schülerin am liebsten.

Nicht allein wegen des Auftritts der beiden Töchter freut sich Jacqueline Eckardt auf die Show im Kleist Forum. Frank Schöbel ist für die 42-Jährige immer noch ein fester Bestandteil des Weihnachtsfestes. "Außerdem bin ich gespannt darauf, wie seine Tochter jetzt wohl aussieht", gesteht sie.

Am Sonnabend wird hingegen nicht nur Tochter Dominique Lacasa, sondern auch Violinistin Franziska Wiese mit auf der Bühne stehen, wenn Frank Schöbel die Hits aus dem Album "Weihnachten in Familie" präsentieren wird. Wie der Titel des Programms schon sagt, ist dem Sänger Familie sehr wichtig. "In meiner Kindheit war das so und das hält bei mir bis heute", sagt er. Und zur Familie gehören für ihn eben die Kleinsten, denen er deswegen auch auf der Bühne Platz einräumt. "Denn Weihnachten ohne Kinder ist wie Weihnachten ohne Baum", ist er überzeugt.

Frank Schöbel ist mit seinem Programm "Weihnachten in Familie" am Sonnabend, 16 Uhr, zu Gast im Kleist Forum; Karten gibt es auch beim MOZ-Ticketservice für 35 Euro