Ein gemütliches Wochenende auf dem Marktplatz

LR Eisenhüttenstadt

Eisenhüttenstadt (lö) Drei Tage lang wird es am Wochenende rund um den Marktplatz in Fürstenberg wieder besonders stimmungsvoll. Traditionell am Wochenende des dritten Advents wird zum Weihnachtsmarkt nach Fürstenberg eingeladen. Wie schon in den Vorjahren lag auch diesmal die Organisation in den Händen von Mitgliedern der Bürgervereinigung Fürstenberg/Oder.

Ein Charakteristikum ist, dass zum Bühnenprogramm Vereine aber vor allem Kitas und Schulen aus dem Eisenhüttenstädter Ortsteil beitragen. Gleich am Freitag, nach dem traditionellen Stollenanschnitt um 16 Uhr, zeigen Schüler der Goethe-Grundschule ein Weihnachtsprogramm. Ebenfalls vor allem für Kinder ist der Lampionumzug gedacht, der um 18 Uhr startet und vom Weihnachtsmann angeführt wird. Mit bekannten Songs endet ab 19.30 Uhr der erste Tag. Unter dem Motto "Extreme Kaiserzeit" präsentiert Uwe Schock eine weihnachtliche "Roland-Kaiser-Cover-Show."

Am Sonnabend stimmt die Märkische Blasmusik ab 14.30 Uhr auf den zweiten Tag ein. Ebenfalls zu hören und zu sehen sind die "Ohrwürmer der Pestalozzi-Schule (15.15 Uhr), die Kinder der Kita Rasselbande (15.50 Uhr), Schneemann Snowy (16.20 Uhr), sowie "Hexe Tabua und der Weihnachtselfe (17 Uhr). Zum Abschluss, um 18.15 Uhr, macht die VOC-Weihnachtstour mit Nachwuchssängerinnen Station in Fürstenberg. Die Moderation übernimmt Joel Heilmann.

Am Sonntag geben die Dorchetaler Musikanten ab 14.15 Uhr den Auftakt zum Bühnenprogramm. Es folgen die Kinder der Kita Wilhelmina (15.15 Uhr) sowie zum Abschluss, um 16.45 Uhr, das Weihnachtssingen mit dem Männergesangverein Germania, der in diesem Jahr nicht nur in blauer Chorkleidung sondern auch mit roten Weihnachtsmann-Mützen auftritt.

Der Markt selbst ist am Freitag von 15 bis 20 Uhr, am Sonnabend von 12 bis 20 Uhr sowie am Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Die Stände mit Getränken und Speisen werden von lokalen Händlern betreiben. Im Alten Rathaus gibt es Kaffee und Kuchen.