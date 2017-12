"Komasaufen" hat wieder zugenommen

LR Eisenhüttenstadt

Fürstenwalde (MOZ) Im Landkreis Oder-Spree kamen 2016 wieder mehr Kinder und Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus. Nach Zahlen des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg mussten 32 Kinder und Jugendliche alkoholbedingt in eine Klinik. Das teilte die Krankenkasse DAK-Gesundheit mit. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Anstieg um 6,7 Prozent. Das Rauschtrinken bleibt ein großes Problem bei Schülern. Die DAK-Gesundheit hat die aktuellen Zahlen recherchiert.

"Viele Jugendliche überschätzen sich und glauben, exzessives Trinken gehöre zum Feiern dazu", sagt Sven Breitmann von der DAK-Gesundheit in Fürstenwalde. "Eine regionale Alkoholprävention ohne erhobenen Zeigefinger bleibt für uns unverzichtbar, um Kindern und Jugendlichen die Gefahren von Alkoholmissbrauch aufzuzeigen. Solche wichtigen Gesundheitsthemen sollten in den Schulalltag einfließen." Sorge bereitet Experten die Tatsache, dass unter den Vergiftungspatienten auch besonders junge Mädchen und Jungen sind: In der Region gab es sieben Fälle von Zehn- bis 15-Jährigen.

Zur Aufklärung setzt die Krankenkasse auch 2018 die erfolgreiche Kampagne "bunt statt blau - Kunst gegen Komasaufen" fort. Beim bundesweiten Plakatwettbewerb werden Schüler zwischen zwölf und 17 Jahren aufgerufen, kreative Botschaften gegen das Rauschtrinken zu entwickeln. Auch die Schulen in der Region sind angeschrieben und zur Teilnahme eingeladen worden. An der Präventionskampagne gegen Alkoholmissbrauch nahmen seit dem Jahr 2010 mehr als 87000 junge Künstler teil. Weitere Informationen über die Aktion gibt es im Internet unter www.dak.de/buntstattblau. Landesschirmherrin ist Gesundheitsministerin Diana Golze.