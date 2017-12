Pegelmeldungen führen in Staatskanzlei

Elke Kögler

Brieskow-Finkenheerd (MOZ) Hundert ausgewählte Brandenburger wurden beim inzwischen 13. Ehrenamtsempfang in der Landeshauptstadt geehrt. Alle Geehrten hatten dort die Gelegenheit, mit hochrangigen Medien- und Politikvertretern zu sprechen.

Bettina und Karl-Heinz Kalisch aus Brieskow-Finkenheerd gehören zu den 100 Brandenburgern, die beim gemeinsamen Ehrenamtsempfang von Landtagspräsidentin Britta Stark und Ministerpräsident Dietmar Woidke am vergangenen Sonnabend in der Staatskanzlei Potsdam ausgezeichnet wurden. Die beiden Ehrenamtler liefern seit Jahren Wasserstandsdaten an das Landesumweltamt in Potsdam. Bei der inzwischen 13. Empfangsveranstaltung wurden die beiden ebenso wie alle eingeladenen Geehrten aufgerufen sowie persönlich vorgestellt. Außerdem konnten alle Geehrten Gespräche mit hochrangigen Vertretern aus Medien und Politik führen. Dies war möglich, weil je acht ehrenamtlich Tätige mit jeweils einem Politik- und einem Medienvertreter an einem von insgesamt zwölf runden Tischen saßen. An diesen wurde allen Empfangsteilnehmern ein Menü serviert.

"Wir sind ein Team", erklärt Karl-Heinz Kalisch die Aufgabe, die er und seine Enkeltochter Bettina Kalisch ausführen. Karl-Heinz Kalisch fährt jeden Tag raus, um Wasserstände abzulesen und seine Enkeltochter erledigt die Büroarbeit, schildert er die Details. Nachdem der Großvater beide Aufgaben bereits seit 1988 selbst erledigte, hat er die Schreibarbeit 2010 an seine Enkeltochter abgegeben, fügt Karl-Heinz Kalisch hinzu.

Konkret liest der Großvater in jeder Woche fünf Wasserpegel an drei verschiedenen Messstellen in der Oder-Spree-Region ab. Eine der Stellen befindet sich direkt an der Brieskower Schleuse über die der Brieskower See mit dem in die Oder mündenen Friedrich-Wilhelm-Kanal verbunden ist. Dort messe ich jeden Tag den Ober- sowie den Unterpegel", erläutert Karl-Heinz Kalisch. Damit meint der Ehrenamtler, dass er sowohl den niedrigsten als auch den höchsten Wasserstand in der Schleuse erfasst und anschließend aufschreibt. Die zweite und die dritte Messstelle befindet sich im Buschgraben in der Ziltendorfer Niederung und im Pottack unmittelbar am Schlaubedeich. "An diesen beiden Stellen lese ich die Pegel an jedem Mittwoch und an jedem Sonntag ab", sagt Großvater Kalisch. Im in die Schlaube mündenen Buschgraben wird ebenso der Unter- und Oberpegel sowie Am Pottack lediglich ein Pegelstand erfasst. Dazu sind an allen Messstellen Stäbe in den Boden gerammt, auf denen jeweils im Abstand von zwei Zentimetern Markierungen aufgetragen sind.

Nachdem Karl-Heinz Kalisch alle fünf Pegelstände erfasst hat, trägt seine Enkeltochter alle erfassten Daten in das so genannte Pegelbuch - eine am Computer geführte Liste - ein. Jeweils am Monatsende sendet Bettina Kalisch die angefertigte Liste an das brandenburgische Landesamt für Umwelt nach Potsdam. Im Umweltamt sind diese sowie alle weiteren im Land Brandenburg erfassten Pegelstandsdaten unter anderem für verschiedene Vorhersagen in Hochwasserfällen von großer Bedeutung.

Die am Sonnabendvormittag stattfindende Veranstaltung war für Bettina und Karl-Heinz Kalisch ein "wunderbares" sowie motivierendes Erlebnis. "Es war eine tolle Sache, im Kreise von 100 ausgewählten Brandenburgern ausgezeichnet zu werden", sagt Karl-Heinz Kalisch. Ein Wehrmutstropfen war für ihn allerdings, dass er nur kurz die Gelegenheit hatte, mit Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger (SPD) zu sprechen, der neben Medienvertreter Attila Weidemann an seinem Tisch saß. "Ich wollte ihm vorschlagen, sich nicht wie geplant ausschließlich um die Entwicklung der Deiche, sondern außerdem um die Sanierung des Brieskower Sees sowie der Oder zu kümmern", erläutert der Ehrenamtler. So sei es aus aus seiner Sicht wesentlich sinnvoller beide Gewässer auszubaggern und sämtliches Gestrüpp von den Rändern zu entfernen, damit im Hochwasserfall mehr Wasser in die Ostsee abfließen kann. Um jedoch die vielen Redebeiträge bei der Ehrungsveranstaltung nicht zu stören, habe der Minister ihm zugesagt, ihm schriftlich zu antworten. "Nach den Feiertagen werde ich Herrn Vogelsänger auf jeden Fall einen Brief schreiben", erklärt entschlossen Kalisch.