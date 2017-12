Personalfrage bleibt weiter offen

Tatjana Littig

Tauche (lit) Karsten Schwebe bleibt bis zur Berufung eines neuen Gemeindewehrführers für Tauche weiterhin kommissarisch im Einsatz. Das ist das Ergebnis der Gemeindevertretersitzung vom Dienstag. Eigentlich sollte an dem Abend die neue Gemeindewehrführung berufen werden bestehend aus Michael Wollenberg aus Lindenberg als Wehrführer sowie Christian Gerlitz aus Trebatsch und Holger Schulze aus Ranzig als seine beiden Stellvertreter. Doch Bürgermeister Gerd Mai bat darum, den Punkt von der Tagesordnung zu nehmen. "Weil kein eindeutiges und klares Bild vorliegt", begründete er.

Obwohl er in der Frage das letzte Wort hat, erklärte er im Vorfeld: "Ich möchte die größtmögliche Akzeptanz." Und für die setzt er sich jetzt verstärkt ein. Im geschlossenen Teil der Gemeindevertretersitzung kam die Personalfrage noch einmal auf den Tisch. Er habe seine Entscheidung erneut erläutert, informiert er einen Tag nach der Sitzung am Telefon.

Ein weiterer Termin ist für den 4. Januar vorgesehen mit allen Ortswehrführern, Stellvertretern und Gruppenführern in Lindenberg. Auch dort wolle er seine Wahl noch einmal begründen und mit den Mitgliedern diskutieren. Denn an seiner Entscheidung hält er grundsätzlich fest: Er möchte die vorgeschlagenen Kandidaten in der neuen Gemeindewehrführung. "Ich hoffe, die Mitglieder folgen mir", sagt Gerd Mai. Wenn das der Fall ist, dann sollen Michael Wollenberg, Christian Gerlitz und Holger Schulze auf der ersten Gemeindevertretersitzung im neuen Jahr berufen werden.