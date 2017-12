Park+Ride in Lindenberg ist Zukunftsmusik

Tatjana Littig

Lindenberg (lit) Am Dienstag ist es so weit, dann wird der erste Zug der Niederbarnimer Eisenbahn auf der Strecke RB36 zwischen Frankfurt (Oder) und Königs Wusterhausen am neuen Bahnsteig in Lindenberg halten. Am Montag soll noch die Anzeige installiert und das alte Bahnhofsschild versetzt werden. Darüber informiert Polier Matthias Dirschauer von der Baugesellschaft Schwalbe aus Mühlenbeck.

Gerd Mai, Bürgermeister von Tauche, kann angesichts der Baumaßnahme immer noch nur den Kopf schütteln. Die Hoffnung der Verwaltung war einst, dass Bahnsteig und Bushaltestelle auf einer Straßenseite verbleiben und um Park+Ride (P+R) ergänzt werden. Eigens dafür hat die Gemeinde vor Jahren schon ein angrenzendes Grundstück erworben.

Ist das Projekt P+R jetzt vom Tisch? Gerd Mai verneint. Eine Parkfläche in Lindenberg hält er nach wie vor für sinnvoll und notwendig. "Lindenberg ist ein zentraler touristischer Anlaufpunkt mit dem Wettermuseum, Radtouren gehen durch den Ort. Und nicht zu vergessen: der Berufsverkehr nach Berlin." Der Bürgermeister ist enttäuscht: "Wir hatten eine andere Planung", bekräftigt er und spricht von Synergieeffekten, die man hätte nutzen können. Hat er ein Beispiel? "Hätte die Bahn ihren neuen Bahnsteig neben den alten gebaut, hätten wir die Kante für den Parkplatz nutzen können", sagt er. Auch bedauert er, dass in Zukunft die Bundesstraße 246 passiert werden muss, um vom P+R zum neuen Bahnsteig zu kommen. Für die Gemeinde fielen zusätzliche Kosten für einen Gehweg von der Parkfläche zur Straße an. Als frühstmöglichen Termin für P+R nennt der Bürgermeister das Jahr 2019. "Wir warten erst einmal ab, bis die Deutsche Bahn ihre Investitionen in Lindenberg beendet hat und ermitteln dann, was sinnvoll ist", erklärt er.

Die Bahn hat große Pläne in Lindenberg. Im Januar sei der Rückbau des alten Bahnsteigs geplant, informiert Polier Matthias Dirschauer. "Im Zusammenhang mit der Errichtung eines Elektronischen Stellwerks im Bahnhof Lindenberg wird ein zweites Gleis auf Höhe des ehemaligen Empfangsgebäudes bis hin zum Schrotthandel der Familie Simon zu Kreuzungszwecken eingebaut - aus Fahrplangründen für Zugbegegnungen", teilt Gisbert Gahler mit, Mitarbeiter im Regionalbüro Kommunikation Berlin der Deutschen Bahn.

Das Gleis soll unmittelbar am Bahnübergang der B246 beginnen und westlich hinter dem Schrotthandel enden. "Hierzu werden zwei neue Weichen eingebaut, die Gleislänge beträgt etwa 700 Meter und ist damit auch für den Güterverkehr geeignet. Die Errichtung ermöglicht die Begegnung von Zügen aus beiden Richtungen und kann bei Bedarf für eine Verdichtung der Zugfolge genutzt werden", konkretisiert Gisbert Gahler. Die Arbeiten sind für 2018 geplant.

Weitere Neuigkeiten gibt es am Bahnhof in Lindenberg. Die Gemeindevertreter haben am Dienstag - bei drei Enthaltungen - die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines mehrstöckigen Wohngebäudes mit dazugehörigen Nebenanlagen auf dem Flurstück 621, Flur 1 geschaffen.