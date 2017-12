Jörg Kühl

Lübben (MOZ) Bis zum 31. Dezember 2022 wird der Rettungsdienst im Landkreis Dahme-Spreewald weiterhin von der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband Südbrandenburg (JUH) durchgeführt. Am 6. November unterzeichneten Landrat Stephan Loge sowie Silvana Radicione und David Kreuziger vom Landesvorstand und Andreas Berger-Winkler vom Regionalvorstand der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. in Lübben den Vertrag.

Die bisherige Vertragsverlängerung zur Leistungserbringung des Rettungsdienstes läuft zum Jahresende aus. Grund für eine Direktvergabe an den jetzigen Leistungserbringer sei die qualitativ hochwertige und zufriedenstellende Arbeit des Rettungsdienstanbieters, heißt es zur Begründung. Seit 2008 ist die Hilfsorganisation für alle Rettungswachen in LDS zuständig. Sie zeichne sich durch "beständige, leistungsstarke und sensible Umsetzung des Rettungsdienstes" aus.