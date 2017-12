Kufenspaß und Gaumenfreude

Jörg Kühl

Beeskow (jök) Die Eisbahn auf dem Beeskower Marktplatz ist eine attraktive Abwechslung für viele Bewegungsfreudige. Und sie strahlt offenbar weit über die Stadtgrenzen hinaus. Am Mittwoch hat die Klasse 7c des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Fürstenwalde mit Klassenlehrerin Doreen Groß ihren Wandertag nach Beeskow verlegt. Ursprünglich war der Besuch eines Weihnachtsmarkts in Berlin geplant. In Beeskow teilten sich die 26 Schüler in zwei Gruppen auf. So konnte ein spannendes Turnier im Eisstockschießen erfolgen. "Wir haben in Fürstenwalde auch eine Eisbahn, doch die ist kleiner und nicht so liebevoll organisiert, wie die Beeskower", so die Klassenlehrerin. In der Tat lädt die Eisbahn, die in einem Festzelt aufgebaut ist, zum Verweilen ein. "Schuld" daran hat auch das Team der Firma BVS (Beeskower Veranstaltungsservice), das Glühwein, Punsch, Bratwurst, Buletten und Grünkohl anbietet.

Die Märkische Oderzeitung verlost 5 x 2 Freikarten für die Eisbahn. Rufen Sie heute von 9 bis 9.15 Uhr unter Tel. 03366 40250 an. Die ersten fünf Anrufer gewinnen.