Ermittlungnach Gegröle im Bus

LR fürstenwalde

Fürstenwalde (MOZ) Weil sie im Linienbus "Sieg Heil" gerufen und den Hitlergruß gezeigt hatten, endete die Fahrt für zwei alkoholisierte Fahrgäste am Dienstag, gegen 17 Uhr, am Bahnhof. Dort wiederholten sie ihr Gebaren gegenüber den Polizeibeamten, die sie in Empfang nahmen, und später in der Polizeiinspektion Fürstenwalde. Ein Atemalkoholtest ergab bei der 37-jährigen Frau 4,47 Promille und bei dem 31-jährigen Mann 1,79 Promille. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.