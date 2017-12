Mieter-Warteliste mit 100 Namen

Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Der Bau der Kurpark-Kolonnaden in Bad Saarow schreitet planmäßig voran. Beim Richtfest am Mittwoch bestätigte Investor Thomas Hölzel, dass es in dem Komplex später auch ein Kino geben wird. Integriert in das Ensemble wird außerdem ein Kunstprojekt.

Knapp neun Monate nach Grundsteinlegung der Kurpark-Kolonnaden in Bad Saarow sind deren Ausmaße zu sehen. Die Dachstühle auf den drei- bis vierstöckigen Häusern sind fertig, nun fehlt nur noch der Innenausbau, und gleichzeitig war der Baufortschritt am Mittwoch Anlass für das Richtfest. In zwei der Gebäude sind sogar schon die Fenster eingebaut. Für den Geschäftsführer des Investors Artprojekt, Thomas Hölzel, war das, aber nicht nur das, Anlass für eine äußerst positive Zwischenbilanz.

"Wir haben bisher einen großartigen Vermarktungserfolg", sagte er in seiner Ansprache vor etwa 200 Gästen von einem der Balkone aus. 40 der 45 Eigentumswohnungen seien verkauft. Die Mietwohnungen seien bereits seit einem Jahr vergeben, auf einer Warteliste tummelten sich etwa 100 Interessenten. Und auch mit dem Stand der Vermarktung der Ladenflächen in den Erdgeschossen, von manchem in Bad Saarow mit Skepsis beurteilt, zeigte er sich zufrieden. "Die ersten Läden sind schon vermietet, bei weiteren stehen wir kurz vor dem Abschluss entsprechender Verträge", sagte er. Auf Nachfrage teilte Hölzel später mit, die Mieter und Interessenten kämen zu einem Großteil aus Bad Saarow und der Region. Im Kurort waren immer mal wieder Befürchtungen laut geworden, in der Gemeinde ansässige Einzelhändler könnten in die Kolonnaden umziehen und damit zwar diese beleben, gleichzeitig aber an anderer Stelle neuen Leerstand hervorrufen.

Hölzel bestätigte zudem, dass "in Kürze" der Bau des noch fehlenden Haus 1 beginne. Für dieses Gebäude ist nach langer Suche ein Betreiber für ein Kino mit zwei Sälen gefunden. Während der Zeitplan für die Fertigstellung von Haus 1 offen blieb, gab es für die anderen vier Teile des Komplexes konkrete Vorgaben. "Wenn der Winter mitspielt", so der Artprojekt-Chef, sollen die Ladengeschäfte im Frühjahr ihren Mietern übergeben werden. Die gesamte Eröffnung ist für nächsten Sommer vorgesehen. "Die Kurpark-Kolonnaden werden Bad Saarow in eine neue Ära führen", sagte Hölzel.

Voll des Lobes zeigte sich Bürgermeisterin Anke Hirschmann in ihrer Ansprache. Anders als bei Großprojekten wie der Hamburger Elbphilharmonie, dem neuen Stuttgarter Hauptbahnhof oder dem Berliner Flughafen BER sei in Bad Saarow der Zeitplan eingehalten worden. "Und ich bin stolz, dass Artprojekt weiter in Bad Saarow investiert", sagte sie. Das Unternehmen aus Berlin will nächstes Jahr den Cecilienpark-Badestrand umgestalten und vor allem mittelfristig ein großes Luxushotel im Ortsteil Strand errichten. Für die Kurpark-Kolonnaden investiert Artprojekt nach eigenen Angaben 27 Millionen Euro. Für den Hotelkomplex sollen es sogar 80 Millionen Euro werden.

Die Kurpark-Kolonnaden erhalten unterdessen nächstes Jahr eine künstlerische Gestaltung. An den Säulen, von denen die Architektur geprägt ist, werden sogenannte Prosabroschen installiert. Diese stammen von Lichtkünstler Georg Hobelsberger, nach einer Konzeption des Künstlers Via Lewandowski. In farbigen Tafeln werden Zitate des russischen Dichters Maxim Gorki zu lesen sein. "Das Konzept schafft eine intelligente Verbindung zwischen den fünf Häusern und verführt den Besucher dazu, die Kurpark-Kolonnaden vollständig zu erleben", sagte Hölzel.

Maxim Gorki weilte 1922/1923 zur Kur in Bad Saarow und schrieb in dieser Zeit seine Erzählung "Die erste Liebe". Die Eröffnung der Kolonnaden fällt zeitlich zusammen mit dem 150. Geburtstag des Literaten.