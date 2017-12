Hilfe für bedürftige Familien

Cornelia Link-Adam

Briesen (co) "Jeder kann doch mal in eine besonders schlimme Lage kommen, nicht nur zur Weihnachtszeit", sagte Briesens Bürgermeister Gerd Schindler jüngst im Amtsausschuss Odervorland. Er hatte kürzlich mit Familie Hübner, die den Edeka-Markt in Briesen betreiben, gesprochen und übermittelte von den Einzelhändlern ein Angebot: Hübners unterstützen ja nicht nur wieder den Weihnachtsmann beim Befüllen seines Sacks für den Weihnachtsmarkt am 23. Dezember, sondern bieten auch Hilfe für Familien in Not an. Egal, ob Lebensmittel oder Sachspenden, wer Unterstützung benötigt, könne sich laut Schindler direkt beim Chef im Supermarkt melden.