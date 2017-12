NHL: Greiss verliert mit New York Islanders gegen Dallas

dpa-infocom

New York (dpa) Eishockey-Nationaltorhüter Thomas Greiss hat mit den New York Islanders in der nordamerikanischen NHL eine Heimniederlage kassiert. Das Team aus dem New Yorker Stadtteil Brooklyn musste sich den Dallas Stars mit 2:5 (0:2, 0:2, 2:1) geschlagen geben.

Der 31-jährige Füssener ersetzte nach etwas mehr als 29 Spielminuten den Slowaken Jaroslav Halák im Tor der Islanders. Zum Zeitpunkt seiner Einwechselung stand es bereits 0:4 aus Sicht der Gastgeber. Im weiteren Verlauf des Spiels kassierte der Greiss einen Gegentreffer bei sieben Schüssen auf sein Gehäuse. Verteidiger Dennis Seidenberg kam nicht zum Einsatz. Die Islanders befinden sich mit 37 Punkten aus 31 Spielen auf dem sechsten Platz in der Eastern Conference.