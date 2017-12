LR Erkner

Woltersdorf/Rüdersdorf (MOZ) In der Nacht zum Dienstag sind Autoknacker in der Friedenstraße in den Innenraum eines VW gelangt. Sie stahlen das kombinierte Radio- und Navigationsgerät. Der Schaden wird mit etwa 2000 Euro angegeben. Am selben Tag, zwischen 15 und 18 Uhr, wurde in Rüdersdorf die Scheibe eines Touran eingeschlagen. Aus dem Auto fehlte nichts. Schaden: 500 Euro.