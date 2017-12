Erkners Linke will "komplexe Bilanzen"

Joachim Eggers

Erkner (je) Alle drei Fachausschüsse der Stadtverordnetenversammlung werden darüber beraten, wie weit die Stadt mit ihrem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (Insek) gekommen ist. Das ist das Ergebnis einer teils polemisch geführten Debatte in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung. Die Linke hatte einen Bericht des Bürgermeisters "zur Umsetzung des Insek einschließlich Schlussfolgerungen" beantragt. Fraktionsvorsitzende Elvira Strauß sagte, zum Beispiel gebe es keine Bilanz der Parksituation am Bahnhof.

Der Antrag löste bei Verwaltung und SPD-Fraktion Empörung aus. Sie verwiesen auf die umfangreiche fortlaufende Berichterstattung zu allen Themen der Stadtentwicklung. Ronny Wuttke (SPD) sagte zu den Linken: "Ich habe das Gefühl, dass Sie nur die Verwaltung beschäftigen wollen." Die Berichte seien gut, sagte Elvira Strauß, es fehle aber eine "komplexe Bilanz" zu Kultur, Straßenbau, Schule. Kurz bevor es zu einer Abstimmung kam, regte CDU-Fraktionschef Henryk Pilz an, das Anliegen in abgespeckter Form zu verfolgen. Jörg Vogelsänger (SPD) griff das mit dem Wort "Abrüstungsantrag" auf und empfahl eine Überweisung in den Bauausschuss; auf Wunsch der Linken kommt das Thema auch in den Bildungs- und Finanzausschuss. Wuttke bestand auf Abstimmung. Er, Peter Catholy und Bürgermeister Jochen Kirsch stimmten als einzige gegen den Überweisungsantrag.