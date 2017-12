Weg mit Wegwerfbechern

Ina Matthes

Eberswalde (MOZ) Auch eine grüne Hochschule ist nicht frei von ihnen: Wegwerfbecher aus Pappe oder Plastik. Beim Kaffee setzt die Hochschule für nachhaltige Entwicklung HNE in Eberswalde (Barnim) jetzt bewusst auf den Mehrweg-Pott.

Seit einem halben Jahr versucht die Eberswalder Hochschule, den Müll einzudämmen. Dafür wurden 500 schwarze Mehrweg-Plastebecher angeschafft. "Es läuft ganz gut", sagt Henning Golüke, Klima-Manager an der Hochschule. "Wir müssen Becher nachbestellen."

"Nachfüllbar Eberswalde" nennt sich das Anti-Abfall-Projekt an der Eberswalder Hochschule. Das Prinzip: Für 2,50 Euro können sich Studenten, Professoren, Mitarbeiter der HNE und alle anderen umweltbewussten Menschen einen Plastebecher für ihren Kaffee-to-go kaufen. Ist der Kaffee ausgetrunken, geben sie den Becher wieder ab und erhalten ihr Pfandgeld zurück.

Neben den beiden HNE-Mensen machen auch Geschäfte in Eberswalde mit bei der Nachfüllbar. Dazu gehören zum Beispiel ein Naturkostladen oder die Bäckerei Wiese, gleich gegenüber vom Hochschul-Campus in der Innenstadt.

Mehr als die Hälfte der 500 Becher gehen in der Bäckerei über den Ladentisch. Die Mehrwegbecher würden von den Kunden gut angenommen, meint eine Bäckerei-Mitarbeiterin. Und der Aufwand halte sich in Grenzen: Die Becher müssen nur abgewaschen werden. Ab und an müssen die Beteiligten im Projekt außerdem für Ausgleich untereinander sorgen, wenn in einem der Geschäfte überproportional viele Trinkgefäße zurückgegeben werden.

Allerdings - vom Wegwerfbecher weggekommen ist die Hochschule in diesem halben Jahr noch nicht. Die Kaffee-Automaten mit den Einwegbechern gibt es weiterhin. Und auch in der Mensa wird der Kaffee nicht nur in Porzellantassen und Mehrwegbecher eingeschenkt, sondern auch noch in den Papp-Pott.

Geht es nicht ohne Einweg? "Dann verkaufen wir keinen Kaffee mehr", befürchtet Andreas Gaber vom Studentenwerk in Frankfurt (Oder), das auch die beiden Eberswalder Mensen betreibt. Etwa 70 Nachfüll-Becher seien in den beiden Mensen derzeit im Umlauf. "Wir stehen hinter dem Projekt, wir halten das für eine gute Sache", meint Andreas Gaber. Er glaubt, dass bei vielen Mensa-Gästen einfach die Bequemlichkeit vor dem grünen Gewissen rangiert, und plädiert dafür, der Sache einfach Zeit zu geben. Man sollte gemeinsam überlegen, wie die Nachfüllbar populärer werden könnte, regt Gaber an.

Klima-Manager Henning Golüke denkt über Anreize nach: Vielleicht sollte der Kaffee im Mehrwegbecher günstiger zu haben sein? Auch wenn sich der Pappbecher zäh hält - die Hochschule will weitermachen mit der Nachfüllbar. Sie ist die erste Hochschule im Land Brandenburg, die ein solches Projekt gestartet hat. Henning Golüke und seine Mitstreiter wollen nun noch mehr Geschäfte in der Stadt für ihre Idee gewinnen. Weitere 500 Becher sollen außerdem bestellt werden. Die sind dieses Mal aber nicht schwarz. Sondern grün.