Wer anderen eine Grube gräbt

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Das Archäologische Landesmuseum Brandenburg stellt auf fünf Etagen Exponate über 100.000 Jahren Kulturgeschichte des Landes Brandenburg aus. Doch unter welchen Umständen wurden die Funde eigentlich entdeckt und geborgen? Wie bringt man die materiellen Hinterlassenschaften zum Sprechen? An ausgewählten Ausstellungsstücken beleuchten wir auf dieser Sonderführung die Arbeit der Archäologen und ihrer Kollegen aus benachbarten Disziplinen. Seit wann gibt es das Fach Archäologie überhaupt? Pfostenloch und Grube, Fund und Befund - was verbirgt sich hinter diesen Begriffen? Was ist eine Stratigraphie und was ein Planum? Erkennt man am Skelett das Geschlecht eines Menschen? Wer untersucht uralte Tierknochen und Pflanzenreste?

Diesen und vielen anderen Fragen gehen die Besucher in der aktuellen Sonderführung am Sonntag, 17. Dezember, um 15 Uhr auf den Grund. Der Museumseintritt beträgt fünf ermäßigt 3,50 Euro, Familien zahlen zehn Euro. Eine zusätzliche Führungsgebühr wird nicht erhoben.