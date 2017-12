Vorteile und Risiken eines Stadtquartiers

Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (OGA) Ob es eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme für das Zentrum von Hohen Neuendorf geben wird, steht noch nicht fest. Skeptiker unter den Stadtverordneten gibt es bereits. Jetzt wenden sich auch Einwohner mit einem offenen Brief an die Kommunalpolitiker.

Die Voruntersuchung sei auf einen "unnötigen und gefährlich großen Bevölkerungszuwachs ausgeleg", schreiben die Hohen Neuendorfer Dr. Ilona Salz und Karl-Martin Salz in ihrem offenen Brief, den sie an die Stadtverordneten richten. Als Folgen sehen sie eine Überlastung der Infrastruktur sowohl in Bezug auf den Verkehr als auch bei der Kinderbetreuung, bei Schulen und Gesundheitseinrichtungen.

Auch für das Klima, die Artenvielfalt und das gesunde Wohnen im Grünen stelle die Bebauung eine Bedrohung da, heißt es in dem Brief. Das Ziel, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, wird aus Sicht von Ilona und Karl-Martin Salz verfehlt. "Sozialwohnungen sind nicht vorgesehen, und die Mietpreisentwicklung zeigt durch den Druck aus Berlin nur nach oben." Die Stadt überfordere sich selbst mit den ansteigenden und bleibenden Ausgaben für Infrastruktur und Verwaltung. "Statt des erhofften Gewinns für die Stadt kann es leicht zu einem erheblichen Minusgeschäft werden. Ilona und Karl-Martin Salz, die eigenen Angaben nach auch in dem betreffenden Gebiet wohnen, sehen auch keinen wirtschaftlichen Nutzen für die Stadt. "Welche Vorteile haben die Bürger von Hohen Neuendorf durch das geplante Stadtquartier? Und welche Nachteile und welche Risiken müssen wir dafür in Kauf nehmen", wollen sie von den Stadtverordneten wissen.

Ob städtebauliche Entwicklungsmaßnahme oder nicht - über mögliche Baumaßnahmen im Zentrum wird noch viel diskutiert werden. Im Frühjahr nächsten Jahres werde die Voruntersuchung voraussichtlich abgeschlossen sein, sagte Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) auf Nachfrage. Auch unter den Stadtverordneten gibt es bereits verschiedenen Vorstellungen, und Umfang und Größe von Gebäuden stehen noch keineswegs fest. Wohnungen für mehrere tausend Einwohner könnten im Zentrum an der Bundesstraße 96 in den nächsten Jahrzehnten aber nach und nach entstehen und damit muss auch für die entsprechende Infrastruktur gesorgt werden.

Bereits für das kommende Jahr sei in Kooperation mit dem Landkreis, da diesem in Hohen Neuendorf einige bebaubare Grundstücke gehörten, die Gründung einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft geplant, erklärt Steffen Apelt. Darüber hätte die Stadt dann zumindest die Möglichkeit, auf die Vergabe der Wohnungen und die Mieten Einfluss zu nehmen.

Zum Ausklang des Jahres haben die Stadtverordneten heute Abend noch wichtige Beschlüsse auf dem Tisch. Der Haushalt für das kommende Jahr steht auf der Liste weit oben. In der Versammlung geht es zudem um die Steuerhebesätze, die die Stadtverwaltung zugunsten von mehr Steuereinnahmen von 360 auf 400 Prozent anheben möchte. Kita- und Tagespflegesatzungen sowie die Verwaltungsgebühren- und die Archivsatzung der Stadt sind weitere Themen. Beginn ist um 18.30 Uhr im Rathaussaal. mit der Einwohnerfragestunde