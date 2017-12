Baufirma muss ab 2018 mehr Unterlagen aushändigen

Berlin (dpa) Wer einen KfW-Zuschuss für den Bau einer Immobilie in Anspruch nimmt, muss die Förderbedingungen einhalten. Um dies nachzuweisen, kann der Bauherr bei der Baufirma entsprechende Unterlagen einfordern. Am 1. Januar 2018 soll dies einfacher werden, denn dann tritt das neue Bauvertragsrecht in Kraft. Bauherren haben dann einen Anspruch auf die Herausgabe von Plänen und Berechnungen, informiert der Verband Privater Bauherren (VPB).

Allerdings gilt dieser Anspruch nicht für alle Unterlagen - sondern in erster Linie für Dokumente, die gegenüber der Baubehörde beweisen, dass der Bau alle öffentlich-rechtlichen Vorschriften erfüllt. Das trifft jedoch nicht auf Berechnungen zum erhöhten Schallschutz oder beispielsweise Pläne für einen wasserdichten Keller zu. Laut VPB sollten Bauherren deshalb weiterhin die Herausgabe und Herstellung zusätzlicher Pläne individuell im Vertrag mit der Baufirma vereinbaren - dafür müssen sie in der Regel aber die Kosten tragen.