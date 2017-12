Dankeschön für Unterstützung

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Mit einem großen Bürgerfest vor dem Altstädtischen Rathaus wurde am 31. August 2015 in Brandenburg an der Havel der Kampf gegen die Kreisreform und für den Erhalt der Kreisfreiheit aufgenommen. Bis zur offiziellen Verkündung des Stopps der von einer breiten Mehrheit der Brandenburgerinnen und Brandenburger abgelehnten Reformpläne am 15. November dieses Jahres vergingen damit genau 807 Tage. Um sich bei den Bürgern für die große Unterstützung zu bedanken, wird Bürgermeister Steffen Scheller gemeinsam mit Stadtverordnetenversammlungsvertretern am Sonntag, 17. Dezember, ab 15 Uhr 807 kandierte Äpfel als kleines Dankeschön auf dem Neustädtischen Markt verteilen.