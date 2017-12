"Maerker"-Familie wächst weiter

Rene Wernitz

Havelland (BRAWO) Es soll nicht als Meckerecke missverstanden werden. Der "Maerker" ist vielmehr ein Internetportal, durch das Bürger mit ihren am Serviceprojekt beteiligten Kommunen und auch Unternehmen in Kontakt treten können, um auf Missstände hinzuweisen. 2009 im Land Brandenburg gestartet, Rathenow war eine von drei Modellkommunen, ist die "Maerker"-Familie inzwischen auf mehr als 100 Kommunen gewachsen. Im Havelland ist am Mittwoch der Landkreis dazu gekommen. Havelländische Familienmitglieder wohnten dem in der Kreisverwaltung durch Landrat Roger Lewandowski (CDU) vollzogenen Beitritt bei.

"Über Maerker können Sie Ihrer Stadt-, Gemeinde- oder Amtsverwaltung auf einfachem Weg mitteilen, wo es ein Infrastrukturproblem in Ihrem Ort gibt. Das reicht von illegal abgelagertem Müll bis hin zu Verkehrsproblemen wie defekten Ampelanlagen. Die Verwaltung teilt Ihnen und allen Nutzern dieser Plattform mit, wie sie den Missstand beseitigen wird. Ampelsymbole informieren Sie über den Stand der Bearbeitung." So steht es auf maerker.brandenburg.de. Beteiligte Kommunen erkennt man am "Maerker"-Button wie auf www.rathenow.de. Daneben ist das kostenlos nutzbare Portal per App verfügbar.

Laut Jörg Zietemann, Hauptamtsleiter in der Kreisstadt, Pressesprecher und Ansprechpartner, wenn es um "Maerker" relevante Probleme geht, hätte es seit 2009 mehr als 400 Einträge gegeben, etwa drei bis fünf sind es nun pro Woche. Landesweit waren es seit Projektstart vor acht Jahren etwa 81.000. Die havelländische "Maerker"-Familie zählte etwa 2.000 Einträge.

Zur Familie gehören Rathenow, Premnitz, Nauen, Ketzin/Havel, Wustermark, Dallgow-Döberitz - und nun der Landkreis und die Havelbus Verkehrsgesellschaft als kreiseigenes Unternehmen. Die Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft ist bereits seit etwa einem Jahr dabei. Weitere dürfen folgen.

Ramona Stier, Ketziner Fachbereichsleiterin der Haupt- und Ordnungsverwaltung, erklärte am Mittwoch in Rathenow, dass sich ihre Stadt zunächst schwer getan hätte mit dem Beitritt. Bis Ende 2015 bestand ein eigenes Beschwerdesystem. Inzwischen seien auch die größten Kritiker überzeugt.

Schon seit 2010 gehört Nauen zur "Maerker"-Familie. Bürgermeister Detlef Fleischmann (SPD) sprach von jährlich etwa 300 Einträgen. Schwerpunktmäßig ginge es um defekte Beleuchtung, Straßenschäden sowie Defizite bei Ordnung und Sicherheit, die die Nauener melden würden. "Auch wenn mal etwas nicht gleich erledigt wird, gibt es doch ein Feedback, eine Reaktion", was den Bürgern wichtig sei, so Fleischmann. Tatsächlich ist ein Serviceversprechen elementarer "Maerker"-Bestandteil, nämlich dass es innerhalb von drei Tagen eine schriftliche Reaktion auf den Bürgerhinweis gibt.

Die havelländischen "Maerker"-Redaktionen bestehen in der Regel aus jenen Verwaltungsmitarbeitern, die - wie in der Kreisstadt Rathenow - auch für Pressearbeit und Kommunikation zuständig sind. So landen die Hinweise in der Nauener Stadtverwaltung bei Norbert Faltin, in der Kreisverwaltung bei Caterina Rönnert und Bianca Lange.

