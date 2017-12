Skurriles aus 50 Jahren Gastronomie

Marco Winkler

Kremmen (OGA) 50 Jahre hinter dem Herd: Norbert Stolley, der seit zehn Jahren das Restaurant Coldehörn im Kremmener Scheunenviertel betreibt, hat als Koch viel erlebt. Skurriles und Witziges aus seinem Berufsleben hat er anekdotenhaft in einem Buch zusammengetragen.

Es ist nicht perfekt. Einige Seiten doppeln sich, kleine Rechtschreibpatzer haben sich eingeschlichen, die Schreibweise des Titels "Neeein, sag mir, dass das nicht wahr ist..." variiert zwischen zwei und drei "e" im ersten Wort. Und doch würden ihm immer wieder Leser berichten, dass sie das Buch nicht aus der Hand legen konnten, dass sie es sogar an einem Abend ausgelesen haben. Das mag daran liegen, dass der 66-Jährige, der in den vergangenen anderthalb Jahren intensiv an dem Werk gearbeitet hat, seine Geschichten aus 50 Jahren Berufserfahrung amüsant und kurzweilig aufbereitet hat. Es ist auch nicht seine erste Schreiberfahrung.

Mitte der 1970er-Jahre hat Stolley an einem vom NDR in Auftrag gegebenen Buch mitgewirkt. Er lieferte ein Rezept: Lammrücken mit Auberginen-Pudding. Über die Jahre notierte er sich immer wieder kleine Geschichten und Randnotizen - stets nach Feierabend. "Ich habe einfach losgelegt und die Wörter sind nur so geflossen", sagt er. "Aber ich bin kein Schriftsteller, ich habe immer nur stundenweise geschrieben, mal tagelang gar nicht." Er hat das auf Papier gebracht, was er beobachtet hat. Mehr als 100 Seiten umfasst sein Buch, das im Restaurant für fünf Euro erhältlich ist.

Aufgewachsen ist der gebürtige Friese in Köln in den 1950er- und 1960er-Jahren. "Gespielt haben wir in den Trümmergrundstücken", wie er in seinem Buch berichtet. Viel Persönliches ist zwischen den Gastro-Anekdoten zu finden. Erste Erfahrungen sammelte er schon in frühen Jahren. Er hat in einer Bäckerei ausgeholfen, morgens Brötchen zu Kunden gebracht, nachmittags Pfannkuchen mit Konfitüre gefüllt. Zu Hause stand er dann am Kohleherd seiner Eltern, probierte sich aus: Pudding, Gries mit Früchten, Bratkartoffeln. Fleisch habe es nur sonntags gegeben.

"Heute ist es für mich eine Erinnerung an meine Kindheit, wenn ich in meinem Restaurant einen Sonntagsbraten anbiete", schreibt er.

Nach der Lehre in Köln zog es ihn in die Welt. Zehn Jahre kochte er nach seiner Grundausbildung bei der Marine "auf See", war Küchenchef und später sein eigener Chef in einem Landgasthof in Wilhelmshaven, arbeitete in Sterne-Restaurants, leitete diese, war Boss im Mövenpick-Restaurant im Berliner Europa Center, "mitten am Puls der Welt", wie Stolley schreibt. Er betreute Hotels, gab Schulungen und Seminare, gründete seine eigene Lebensmittelmanufaktur mit 70 Mitarbeitern, stellte vor allem Fruchtsalate und Antipasti her. Parallel werkelte er an einer Idee: ein Harley-Davidson-Restaurant in Eichstädt. Gesagt, getan. 2007 zog er dann mit seinem Coldehörn ins Scheunenviertel - ohne seine Harleys.

Ein bewegtes Leben liegt hinter Stolley. "Man muss als Koch viel rumkommen, um zu lernen, andere Länder und ihre Küchen kennenzulernen", sagt er. In Kremmen bewirtet er viele Stammgäste, bietet Käse, Eis aus Neuruppin, Wein und argentinisches Rind an. Dazu Antiquitäten, Bücher, Porzellan und Kunst. Alles, was im Restaurant steht, ist käuflich. "Wenn man als Gastronom erfolgreich sein will, muss man etwas machen, was andere nicht machen."

Vielleicht genau aus dieser Motivation heraus wurde Stolley 1993 in Leipzig Deutscher Meister im Austernöffnen. Auch davon erzählt er in seinem Buch. 30 Galway-Austern konnte er am schnellsten und präzisesten knacken. Bei der Weltmeisterschaft in Irland schaffte er es nicht aufs Treppchen. Aber sein Können reichte für den siebten Platz.

Seine Zeit als Weltenerkunder ist vorbei. Auch deshalb tritt er von seinem Posten im Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) zurück. Er gibt nach zwölf aktiven Jahren den Vorsitz des Kreisverbandes Oranienburg/Nauen ab. "Ich werde alle Ehrenämter zum Jahresende aufgeben", sagt er. Er will mehr Zeit haben - für sein Restaurant, seine Gäste, für sich selbst und ein zweites Buch. Vor allem aber für seine kranke Frau Charlotte. Auch über sie schreibt er - äußerst liebevoll und mit feinem Humor - in seinem Buch: "Ich kann meine Frau mit Kartoffeln glücklich machen, jeden Tag."