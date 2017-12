BER-Chefaufseher verteidigt Projekt - Harsche Kritik im Landtag

Potsdam (dpa) Der Aufsichtsratschef der Flughafengesellschaft von Berlin und Brandenburg, Rainer Bretschneider, hat sich hinter das immer wieder verzögerte Großprojekt BER gestellt. Er sei der festen Überzeugung, dass das Terminal in Betrieb genommen werden könne, erklärte Bretschneider, der auch Flughafenbeauftragter Brandenburgs ist, am Donnerstag im Potsdamer Landtag. An diesem Freitag will die Flughafengesellschaft einen neuen Eröffnungstermin nennen.

Mehrere Redner äußerten in der Aktuellen Stunde ihr Misstrauen. Der CDU-Abgeordnete Rainer Genilke kritisierte, dass noch nicht einmal alle Planungen vorlägen. Die Verkehrsanbindung sei nicht gelöst. "Ich glaube Ihnen nichts mehr", sagte Genilke. Selbst wenn das Terminal eröffne, werde es Chaos geben. Der SPD-Abgeordnete Helmut Barthel forderte, ein neuer Termin müsse nun absolut verlässlich sein. Er könne sich auch vorstellen, einen privaten Investor mit ins Boot zu holen. Grünen-Fraktionschef Axel Vogel verlangte, dass die Regierung eingestehe, dass das Großprojekt in seiner jetzigen Form gescheitert sei.