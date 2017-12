Einbrecher klauen Bootsmotoren und Reifen aus Lagerhalle

Odin Tietsche

Velten (HGA) In der Ofenstadt haben Unbekannte in den vergangenen Tagen offenbar eine Lagerhalle in der Kanalstraße aufgebrochen. Zwischen dem 10. und dem 12. Dezember entwendeten die Unbekannten mehrere Bootsmotoren, Reifen und hochwertige Werkzeuge aus der Halle. Der geschätzte Gesamtwert beträgt 14 000 Euro. Eine Spur zu den Tätern gebe es bislang aber nicht, wie Polizeisprecher Toralf Reinhardt am Donnerstagmorgen bestätigte. Zeugen, die in diesem Zeitraum in der Kanalstraße etwas Verdächtiges gesehen hätten oder Angaben zu den möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 03301 8510 melden.