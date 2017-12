Russland hält an Rüstungskontrolle fest

Moskau (dpa) Russland wird nach den Worten von Präsident Wladimir Putin an allen Rüstungskontrollverträgen festhalten. "Wir werden nirgendwo aussteigen", sagte Putin am Donnerstag bei seiner jährlichen Pressekonferenz in Moskau. Dagegen warf er den USA vor, den INF-Vertrag zum Verbot von Kurz- und Mittelstreckenraketen zu verletzen. Beispielsweise könne die NATO-Raketenabwehr in Rumänien leicht mit Mittelstreckenraketen nachgerüstet werden.

Russland sorge für seine Sicherheit, ohne in einen neuen Rüstungswettlauf einzusteigen, sagte der Kremlchef. Im kommenden Jahr werde das Land umgerechnet 39 Milliarden Euro für Verteidigung ausgeben, etwa 2,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Die USA und die Nato sehen ihrerseits die Weiterentwicklung russischer Raketentypen als Verstoß gegen den INF-Vertrag. Das gilt zum Beispiel für die immer größere Reichweite der atomar bestückbaren Iskander-Flugabwehrraketen.