Auto landet nach Überschlag im Straßengraben

Odin Tietsche

Zehdenick/Falkenthal (GZ) Aus bislang unbekannter Ursache ist am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr zwischen Zehdenick und Falkenthal ein VW Golf von der Fahrbahn abgekommen. Der 22-jährige Fahrer verlor in einer Linkskurve offenbar die Kontrolle über den Wagen, dieser überschlug sich und landete dann im Straßengraben. Der junge Mann konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen, musste allerdings mit Prellungen und Schnittwunden ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf knapp 2000 Euro.