Wiederbelebung steht aktuell auf dem Schulplan

Erste Hilfe Schulung an der Astrid-Lindgren-Grundschule. Anleiter Philipp Humbsch (rettungsdienst) in der Klasse 6b mit Schülern Abolfaz Qorbanzabze (li.), Jan Kuntze und Louay Abdulbaki. © Foto: MOZ/Gerrit Freitag

Elke Kögler

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ansehen, Ansprechen und Anfassen sowie Atemkontrolle und Anrufen sind die fünf Schritte, die Retter von Menschenleben beherzigen müssen. Das haben die Mädchen und Jungen der Eisenhüttenstädter Astrid-Lindgren-Grundschule am Mittwoch und alle Schüler der Goethe-Grundschule der Stahlstadt vor kurzem gelernt. Zehn ehrenamtlich für den Verein Pépinière tätige Medizinstudenten geben dem Nachwuchs aktuell eine Einführung in Sachen Erste Hilfe.

"Unser primäres Anliegen ist es, die Bereitschaft zum Helfen zu fördern", sagt der Vorsitzende des Frankfurter Vereins Philipp Humbsch. So gebe es in der Gesellschaft noch immer zu viele Zeitgenossen, die einfach wegschauten, wenn Leben in Gefahr ist, erläutert Humbsch. Aus diesem Grund haben die Medizinstudenten bereits Kindern in Schulen in Müllrose, Brieskow-Finkenheerd, Guben und Frankfurt Ersthelferwissen kostenlos beigebracht. Die Finanzierung des Vereins erfolgt ausschließlich durch Spenden und Preisgelder. So haben die Mitglieder erst kürzlich einen Transporter vom Land Brandenburg sowie mehrere Förderpreise wie den "Primus des Jahres" 2016 erhalten, für den es 1500 Euro Preisgeld gab.

Auf dem Lehrplan der Schüler, die die Studenten zusammen mit ihren Professoren von der Berliner Charité erstellt haben, stehen Selbstschutz, Stabile Seitenlage, Wiederbelebung und Verbandslehre. Das Wissen wird jedoch nicht ausschließlich theoretisch vermittelt, sondern unmittelbar danach praktisch geübt. So stehen unter anderem das Üben des Lagerns von Personen in Stabiler Seitenlage, Atemspende und Herzdruckmassage an Puppen, das korrekte Anlegen von Pflastern und Verbänden sowie das Organisieren von Helfern durch einen Anruf in der Notrufzentrale unter der Rufnummer 112 auf dem Programm.

"Unser finales Ziel ist es, dass die Erste Hilfe-Ausbildung regulär im Unterricht stattfindet", sagt Philip Humbsch. Dann würde auch Deutschland mit Ländern wie Finnland, Schweden oder Polen gleichziehen, in denen Erste Hilfe für alle Schüler auf dem Stundenplan steht.