Geistig verwirrter Mann greift Passanten an

Brian Kehnscherper

Neuruppin (MOZ) Ein offenbar geistig verwirrter 35-Jähriger hat am Mittwochmorgen einen Mann angegriffen. Er brachte am Mittwochmorgen an der Neuruppiner Walter-Rathenau-Straße unvermittelt einen fünf Jahre jüngeren Mann zu Boden, setzte sich auf ihn und schrie "Lass das mit den Hubschraubern sein!". Anschließend verschwand er. Der Angegriffene verletzte sich leicht am Kopf. Die Polizei fand den Angreifer in der näheren Umgebung. Er kam zur psychiatrischen Behandlung ins Krankenhaus. Täter und Opfer kannten sich laut Polizei flüchtig. Die genaueren Hintergründe sind unklar.