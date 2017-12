Vier Tote auf Brandenburgs Straßen

MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) In Ostbrandenburg haben sich am Donnerstagvormittag mehrere schwerwiegende Unfälle ereigent. Unter anderem kam es auf der B1 erneut zu einem schwerer Verkehrsunfall. Gegen 10.20 Uhr waren aus noch ungeklärter Ursache zwischen Diedersdorf und Jahnsfelde ein Mercedes und ein Skoda Octavia frontal zusammengestoßen.Die drei Insassen des Mercedes sind nach bisherigen Erkenntnissen schwer verletzt. Bei ihnen handelt es sich um zwei Frauen im Alter von 44 und 74 Jahren sowie einen 73 Jahre alten Mann. Die beiden Insassen des Skodas waren im Fahrzeug eingeklemmt und konnten trotz des Einsatzes von Feuerwehr und Rettungskräften nur noch tot geborgen werden.

Ein Radfahrer ist nach einem Unfall mit einem Lastwagen in Bad Liebenwerda (Elbe-Elster) gestorben. Der 64-Jährige wurde am Donnerstagmorgen von dem Transporter überholt. Beim Wiedereinscheren berührte der Laster den Radler mit dem Hinterreifen, wie die Brandenburger Polizei mitteilte. Der Radfahrer stürzte daraufhin zu Boden. Der Fahrer des Sattelzuges setzte laut Behörde seine Fahrt ohne Unterbrechung fort. Der Radfahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. "Trotz intensiver Rettungsmaßnahmen starb der Mann wenig später", sagte ein Polizeisprecher.

Ob der Lastwagenfahrer den Zusammenstoß mit dem Radfahrer nicht bemerkt hatte oder einfach weiterfuhr, sei bislang unklar, sagte der Sprecher. Verkehrsunfallermittler untersuchten die Unfallstelle. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Sattelzug mit auffallend rotem Aufsatz verlief nach Angaben des Sprechers zunächst erfolglos. Die Bundesstraße war vorübergehend gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.Auf der Ortsverbindungsstraße Wellmitz-Breslack hat sich gegen 8.50 Uhr ebenfalls ein tragischer Unfall ereigent. Etwa 500 Meter hinter dem Ortsausgang Wellmitz in Richtung Breslack kam dabei ein 56-jähriger Mann mit seinem Fiat aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß mit gegen einen Baum. Rettungskräfte bargen den Fahrer aus dem Auto. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Ein Rettungshubschrauber kam ebenfalls zum Einsatz. Jetzt ermitteln Kriminalisten der Inspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder) zur genauen Unfallursache.

Darüber hinaus waren die Autobahnen 10 und 11 am frühen Donnerstagmorgen nach Unfällen gesperrt worden. Auf der A10 hatte sich nach Polizeiangaben in Fahrtrichtung Spreeau zwischen Rüdersdorf und Erkner ein Fahrzeug überschlagen.

Der Fahrer war nach bisherigen Erkenntnissen auf glatter Fahrbahn von der Straße abgekommen, erklärte eine Sprecherin der Polizei. Er wurde schwerverletzt in das Unfallkrankenhaus in Berlin-Marzahn gebracht. Andere Fahrzeuge waren nicht an dem Unfall beteiligt. Es entstand ein Schaden von 10 000 Euro. Die Autobahn wurde vorübergehend gesperrt und gegen 9 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.Auf der A11 blockierte ein Lastwagen nach einem Unfall zwischen Joachimsthal und Chorin sämtliche Fahrstreifen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer war demnach gegen 4.15 Uhr mit seinem Sattelzug aus Polen zu schnell unterwegs und geriet ins Schleudern. Der LKW durchbrach die Leitplanke und blockierte die Autobahn. Der Fahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Während der Aufräumarbeiten war die A11 für mehrere Stunden gesperrt. Gegen 8 Uhr wurde sie wieder freigegeben. Der entstandene Schaden wurde mit 35 000 Euro angegeben.