Bildende Kunst im Kalender

Juliane Keiner

Borkheide (BRAWO) Unter dem Motto "Bildende Kunst in Borkheide" steht der Kalender 2018. Es ist der Vierte in Folge. Die beliebten Kalender, entstanden unter Federführung Heike Günthers, gibt es seit 2015. So konnten sich die Borkheider bereits an Historischen Ansichten, am Hans Grade Kalender und an Postkarten im Wandel der Zeiten erfreuen. An Ideen mangelt es der Lehrerin nicht. Im neuesten, bereits erschienenen Kalender für das kommende Jahr haben sich zwölf Künstler aus Borkheide, beziehungsweise mit starkem Bezug zu Borkheide, verewigt. Entstanden ist ein bunt gemischter Kalender, ein Mix von Stilen, Motiven, Techniken, Epochen.

Das Titelbild ziert ein Bild Michael Grades, Großneffe des Flugpioniers Hans Grade. Der emeritierte Professor, ein Freund Borkheides, zeichnet in seiner Freizeit. Weiterhin sind Bilder von Anne Gottwald, Manuel Riemer, Rolf Sommer, Jürgen Schwenzer, Gaby Jäger, Jakina Wesselmann, Harald Meier, Klaus Herrmann, einem unbekannten Maler, der die "Villa Else" der Familie Schäfer, die 1905 das Haus zunächst als Jagdhaus erbauen ließ, zeichnete zu sehen. Der Zirkel für angewandte Kunst, zu DDR-Zeiten unter Leitung Anni Meiers aktiv, wurde im Kalender verewigt und auch Art-EFX, die seit 2003 Objekte, Fassaden mit Farbe und Kreativität gestalten, verzieren, verschönern. Eine Extraseite im Kalender gibt Auskunft über die Künstler.

Der Kalender ist für 6 Euro bei Heike Günther unter bispradi@yahoo.de oder 0174/9672971 zu bestellen und liegt in der Gärtnerei Mahs, in der Post und im Friseursalon Friedrich zum Verkauf bereit.