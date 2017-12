Jugendarbeit liegt ab 2018 beim CVJM

Bärbel Kraemer

Bad Belzig (BRAWO) Der Christliche Verein Junger Menschen Region Bad Belzig e.V. (CVJM) zeichnet ab dem kommenden Jahr für die Jugendarbeit in Bad Belzig verantwortlich.

Die Neuvergabe der Jugendarbeit stand auf der Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung. Mit dem Arbeits- und Ausbildungsförderungsverein Potsdam-Mittelmark e.V., der Stiftung SPI Niederlassung Brandenburg Nord-West, dem Christlichen Verein Junger Menschen Region Bad Belzig e.V. und dem Diakonischen Werk im Landkreis Potsdam-Mittelmark e.V. gab es vier Bewerber, die sich in jeweils 15-minütiger Vorstellungsrunde präsentieren konnten - zum zweiten Mal. Bereits im vorangegangenen Ausschuss für Soziales und Bildung, Ordnung und Sicherheit hatten die Bewerber dazu Gelegenheit gehabt. Die Ausschussmitglieder wiederum hatten hinter verschlossenen Türen zwei Favoriten gewählt, aus denen die Stadtverordnetenversammlung den neuen Träger auswählen sollten. In die engere Wahl kam mit dem CVJM auch der AAfV. Die erneute Vorstellungsrunde aller vier Kandidaten wurde nachfolgend durch die Fraktionen von Wir vom Dorf/Freie Wählergemeinschaft und SPD angeregt. Das dadurch noch einmal von vorn beginnende Auswahlverfahren begründeten sie mit dem Verhalten von Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos). Der Vorwurf der Befangenheit gegenüber dem früheren Geschäftsführer des AAfV war laut geworden, nachdem er sich nach der Vorstellungsrunde hinter verschlossenen Türen zu den Bewerbern geäußert hatte. Leisegang gehört noch immer dem Vorstand des Vereins an. In dieser Folge verließ der Bürgermeister am Montagabend für die Dauer des Tagesordnungspunktes über die Vergabe der Jugendarbeit den Ratssaal und kehrte erst nach der Beschlussfassung auf seinen Platz zurück. Mit 13 Stimmen hatte zu diesem Zeitpunkt die Mehrheit der Stadtverordneten für die Vergabe an den CVJM gestimmt. Jeweils drei Abgeordnete wünschten sich hingegen den AAfV und die Stiftung SPI. Auf das Diakonische Werk entfiel keine Stimme.

Für die 1993 eröffnete Jugendfreizeiteinrichtung Pogo in der Berliner Straße ist indes das Aus bereits besiegelt. Anders als bisher, werden dort künftig keine Angebote mehr offeriert.

Vielmehr sollen die nahezu 800 Jugendlichen in der Stadt und den Ortsteilen über eine so genannte aufsuchende Jugendarbeit erreicht werden.

Jan Schneider, Wahlbrandenburger seit zehn Jahren und mit sechsjähriger Erfahrung in der mobilen Jugendarbeit im Oderbruch, ist einer der beiden Sozialarbeiter die künftig in Sachen Jugendarbeit unterwegs sein werden.

Bis zur Fertigstellung eines neuen zentralen Jugendhauses in der alten Geschwister-Scholl-Schule, soll während einer ersten Phase der "Jugendladen" des CVJM in der Straße der Einheit 46 allen jungen Leuten offen stehen. Zusätzlich dazu soll im wöchentlichen Turnus im Wohngebiet Klinkengrund ein Angebot unterbreitet werden und die Treffpunktarbeit in den Ortsteilen starten. Ähnlich wie in Ragösen, wo der CVJM bereits Angebote im Jugendklub anbietet. "Wir wollen den Jugendlichen zeigen, was sie können und welche Kompetenzen sie besitzen. Wir sehen sie nicht nur als Konsumenten, sondern wollen befähigen, auch für andere aktiv zu werden", berichtet Jan Schneider.