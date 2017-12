Zwei Einladungen für einen Parteitag

Hannover (dpa) In der niedersächsischen AfD gibt es erneut Ärger: Für einen im Januar geplanten Sonderparteitag haben zwei Vorstandsmitglieder und der umstrittene Landeschef Paul Hampel unterschiedliche Einladungen verschickt. Zuvor hatte der NDR darüber berichtet.

In einem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, laden die Vize-Landeschefs Jörn König und Wilhelm von Gottberg zu einem Sonderparteitag am 13. und 14. Januar nach Hannover ein. Den Parteitag hatten im November 21 Kreisverbände gefordert, die Hampel als Landeschef stürzen wollen. "Seit fünf Wochen liegt der Beschluss der Kreisverbände vor, der Landesvorstand blieb tatenlos. Irgendwann muss man mal handeln", sagte König dazu am Donnerstag der dpa.

In einem eigenen Schreiben an die Mitglieder bezeichnete Hampel diese Einladung als "eigenmächtig und unabgestimmt" - und lud zum Parteitag am selben Datum nach Gieboldehausen im Landkreis Göttingen ein. "Es ist bedauerlich, dass wir nach einem guten Start in Berlin diese Querelen in Niedersachsen haben", sagte Hampel. Beide Seiten wollen nun das Landesschiedsgericht anrufen.