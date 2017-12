Sattelzug landet in Böschung

Christian Schönberg

Wittstock (RA) Ein Sattelzug ist am Donnerstagmorgen von der A 24 abgekommen und auf der Seite liegend in einem Böschungsgraben gelandet. Der 32-jährige polnischer Fahrer hatte das Tempo offenbar nicht an die schlechte Witterung angepasst. Zwischen Pritzwalk und Meyenburg verlor er gegen 3.25 Uhr die Kontrolle über den Sattelschlepper. Das Gespann drehte sich, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, brach durch die Schutzplanke und kippt auf die Seite. Der Fahrer blieb unverletzt. Aus dem Tank des Lasters trat Kraftstoff aus. Die Autobahn wurde in Richtung Hamburg für eine halbe Stunde voll und für weitere 45 Minuten halbseitig gesperrt. Daher bildete sich ein vier Kilometer langer Stau.

Neben dem Sattelzug und der Schutzplanke wurde auch eine Notrufsäule beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 80000 Euro geschätzt.