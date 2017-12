Wachow (MOZ) In Wachow ist am Mittwochabend der Dachstuhl eines ehemaligen Bauernhofes in Brand gesteckt worden. Ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstand. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Hinweise: 03322/2750.