Adventsmarkt für ein altes Mühlenrad

Erhard Herrmann

Brandenburg (BRAWO) Das Interesse der Brandenburger an ihrer Heimatstadt steigt an. "Zu unserem letzten "Altstadt -Tratsch" im Café Melange kamen 25 geschichtsbegeisterte Brandenburger. Angefangen haben wir mit fünf", freute sich Sven Kornisch vom Arbeitskreis Stadtgeschichte. "Aber leider bekommen wir von offizieller Seite nur ganz wenig Unterstützung für unsere ehrenamtliche Arbeit über die Stadtgeschichte", so der Vereinsvorsitzende weiter. Für ihn und alle Mitglieder aber kein Grund um zu jammern, sondern sich mit Elan in das nächste Projekt zu "stürzen". Neben den geschichtlichen Vorträgen und den "Heimatkundlichen Blätter", die die Stadtgeschichte auf eine interessante Art beleuchten, stecken sie ihre Energie in die Erhaltung eines alten Mühlenrads. Dafür benötigen sie die Summe von etwa 13.000 Euro. Bisher sind etwa 8000 Euro, dank vieler Spenden von Privatleuten und einem großzügigen Spendenscheck der Firma SIBERÜ Historische Baustoffe zusammen gekommen. "Es fehlt also noch einiges. Deshalb kamen wir auf die Idee, einen Adventsflohmarkt zu veranstalten", erklärte Sven Kornisch. Gesammelt wird das Geld für die Rettung des hölzernen Mühlrads von 1799 aus der ehemaligen Mostrich Mühle Moses Pintus in der Grabenstraße 7. Das Rad mit drei Meter Durchmesser ist das letzte Zeugnis der 150-jährigen handwerklichen Senfproduktion in der Stadt"Das alte Mühlenrad zerfällt. Es braucht wieder ein Dach über dem Kopf. Bis vor 10 Jahren war es durch ein Schleppdach geschützt. Dieses schützende Dach ist nicht mehr vorhanden und Wind und Wetter setzen dem Mühlrad bis heute stark zu", bedauert Sven Kornisch. Schließlich ist es das letzte Überbleibsel der Mühle die 1969 abgerissen wurde. Trotz der handwerklichen Produktion betrug die täglich hergestellte Menge ca. 200 Kilogramm. Bis 1961 wurden jährlich 50.000 Kilogramm produziert. Kein Wunder also das sich die Idee ein Steingutgefäß gefüllt mit Mostrich und dem historischen Schriftzug "Printus" zu verkaufen als Volltreffer erwies. Nach nur einer Stunde war die erste Lieferung ausverkauft und es konnten nur noch Vorbestellungen entgegengenommen werden. "Wir haben gehofft, dass sich das Senfgefäß in Verbindung mit einer Sponsorenaktie gut verkauft. Das es so ein Renner unter dem Weihnachtsbaum wird, haben wir nicht geahnt und sicherlich mehr geordert", freute sich Sven Kornisch. Aber auch ohne das Senfglas ist die Sponsorenaktie, die ab 5 Euro zu erhalten ist, in Verbindung mit einer Auswahl der "Heimatkundlichen Blätter" ein schönes Weihnachtsgeschenk. Am 3. Advent können sich die Vorbesteller und eventuell noch einige Interessierte ihr Senfglas zum erneuten Adventsmarkt des Arbeitskreises in der Hauptstraße 65/67 abholen. "Wer leer ausgeht kann auf das kommende Jahr hoffen. Der Arbeitskreis Stadtgeschichte will die Aktion "Mostrich" eventuell im kommenden Frühjahr wiederholen.