Hertha-Gründungsschiff zurück in Berlin

dpa-infocom

Berlin (dpa) Kurz vor Ende des Jubiläumsjahres ist das Gründungsschiff des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC zurück in Berlin. Am Donnerstagmittag legte der Dampfer nach der Fahrt aus dem Hafen vom brandenburgischen Wustermark vor rund 50 Fans und Schaulustigen im Hafen Rummelsburg an.

Eigentlich sollte das Schiff bereits zum 125. Geburtstag des Clubs im Sommer zurückkehren, erhielt aber zunächst keine Genehmigung für Berliner Gewässer. Eine Initiative um Hertha-Vorstandsmitglied Ingmar Pering hatte das Schiff mit Hilfe des Verkaufs von Aktien an Fans und Unterstützer gekauft. Das Ziel bleibt, dass der Dampfer mit Fahrgästen auf Berliner Gewässern unterwegs sein wird.

Bei der Namensgebung des Clubs im Jahr 1892 hatte sich einer der Gründer an einen Ausflug auf dem Schiff «Hertha» erinnert.