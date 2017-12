Streit um Vortritt eskaliert

Brian Kehnscherper

Neuruppin (MOZ) Weil keiner dem anderen Platz machen wollte, gerieten zwei Männer so sehr in Streit, dass die Polizei kommen musste. Ein 34-Jähriger mit Einkaufswagen und ein 80 Jahre alter Rollstuhlfahrer begegneten sich am Dienstag gegen 14.50 Uhr im Eingangsbereich des Neuruppiner Real-Marktes. Offenbar wollte keiner den anderen an der schmalen Stelle den Vortritt lassen, worauf ein Streit entbrannte. Der 80-Jährige schob den 34-Jährigen in Richtung Eingang und wollte hinein. Der Jüngere blockierte wiederum die Drehtür und trat gegen den Rollstuhl des Rentners. Sowohl die Tür als auch der Rollstuhl wurden dabei beschädigt. Erst die hinzugerufenen Polizei konnte den Streit beenden. Es wurden Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung erstattet.