Problem in Wohlgefallen aufgelöst

Sandra Euent

Rathenow (BRAWO) Kein Bargeld mehr am Schalter der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) in Rathenow, sondern nur noch am Automaten. Nachdem BRAWO das kleine Gedicht einer Kundin veröffentlichte, hat das für ordentlich Wirbel gesorgt. Der Seniorenrat der Optikstadt schrieb einen offenen Brief an die MBS-Filiale, und auch die Partei Die Linke setzte sich für die Wiedereinführung der Bargeldauszahlungen am Schalter ein. Im Kreistag Anfang der Woche wollte die Partei einen Änderungsantrag einbringen, mit dem der Landrat aufgefordert werden sollte, sich über den Verwaltungsrat bei der MBS dafür stark zu machen.

Jedoch wurde der Antrag auf der Sitzung am Montag zurückgezogen. Linken-Fraktionsmitglied Daniel Golze begründete dies damit, dass die ganze Situation ein Fall mangelnder Kommunikation gewesen sei und nach Rücksprache mit der MBS der Seniorenrat und auch der Sehbehindertenverband mit der momentanen Situation leben könnten.

Landrat Roger Lewandowski (CDU) hatte sich allerdings schon ohne offiziellen Auftrag an die MBS gewandt. Diese stellte in einem auch an die Fraktionen verteilten Schreiben die Details und Hintergründe des Bargeld-am-Automaten-Verfahrens dar. Wie auch schon in BRAWO vom 8. November zu lesen war, können diejenigen, die nicht mit EC-Karte und PIN-Nummer am Automaten hantieren wollen oder können, am Schalter nun nach Vorlage des Personalausweises eine sogenannte White-Card bekommen, auf der die gewünschte Summe gespeichert wird. Diese Karte muss man nur noch in den Automaten stecken, damit dieser das Geld (ohne PIN-Abfrage) heraus gibt.

Zudem begleiten Mitarbeiter vom Schalter verunsicherte Kunden zum Automaten, wenn es so gewünscht ist. Das hatte MBS-Sprecherin Daniela Toppel ebenso auf BRAWO-Anfrage im November mitgeteilt.

Die Verlagerung der Bargeldauszahlung vom Schalter hin zum Automaten ist eine Maßnahme, die die MBS in ihrem gesamten Geschäftsgebiet vollzieht. Im Oktober kam das Havelland an die Reihe. Zuvor war das bereits in Potsdam, Brandenburg an der Havel und im Landkreis Potsdam-Mittelmark geschehen.