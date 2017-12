Vorbereitungen für mögliche Entschärfung laufen

Tilman Trebs

Oranienburg (OGA) Die Freilegung des Bombenverdachtspunktes am Louise-Henriette-Steg in Oranienburg läuft nach Angaben der Stadtverwaltung planmäßig. Seit Dienstag wird das Grundwasser abgesenkt. Am 19. Dezember soll klar sein, ob es sich tatsächlich um eine Bombe handelt. Und wenn ja, ob sie mit einem intakten Zünder ausgestattet ist.

Sollte die Bombe scharf sein, wird am 19. Dezember sofort das Gebiet im Umkreis von 100 Metern evakuiert. Davon wären nach Auskunft von Stadtsprecherin Susanne Zamecki rund 200 Anwohner sowie 50 Unternehmen, Praxen und Büros betroffen. Am 20. Dezember müssten dann rund 12 000 Oranienburger bis 8 Uhr den 900 Meter großen Sperrkreis verlassen. Als Ausweichquartiere bietet die Stadt die Turnhalle in Germendorf und das Kulturhaus in Lehnitz an. Das Kulturhaus ist allerdings nicht barrierefrei. Beide Stationen werden von einem Shuttle-Bus angefahren, der um 7.45 Uhr am Krankenhaus und zehn Minuten später am Bahnhof startet.

Auch der Bahnverkehr wird im Falle einer Bomben-Entschärfung eingestellt. Ab 7.45 Uhr wird dann gegebenenfalls ein Ersatzverkehr mit Bussen nach Birkenwerder eingerichtet.