Kampf gegen die Wassermassen

Sandra Jütte

Schönermark (GZ) Wenn es in Schönermark heftig regnet, hat Andreas Bath ein Problem: Das Wasser läuft nicht nur vom höher gelegenen Teil des Ortes auf sein Grundstück an der Dorfstraße, sondern auch von der Straße aus. Seit neuestem ist auch ein Rohrschacht vor der Einfahrt verstopft.

Mit einem Bild vom Wasserstrudel vor seinem Haus wandte sich Andreas Bath deshalb in der jüngsten Sitzung an die Gemeindevertreter von Schönermark. Das Foto sei bei einem der heftigen Regengüsse vor zwei Monaten entstanden. Es zeigt den Telefonkasten vor dem Haus des Schönermarkers, der komplett im Wasser steht. Dahinter verläuft eine offene Entwässerungsmulde, die allerdings überlastet ist. Deshalb fließt ein Teil auch in den angrenzenden Garten ab.

"Damit, dass Wasser durch das Gefälle vom oberen Teil des Dorfes hinten auf unser Grundstück läuft, haben wir uns arrangiert. Aber nun kommt es noch von vorne", sagt Andreas Bath vor Ort. Das Problem beginne dabei schon ein Stück weiter die Straße rauf. Dort endet eine unterirdische Regenentwässerungsrinne kurz vor einem Schacht. Bereits da scheint das Wasser nicht mehr richtig ablaufen zu können. Zudem steige in einem zweiten Schacht neben der Einfahrt selbst an manchen trockenen Tagen Flüssigkeit empor. "Möglicherweise ist der völlig verschlammt", mutmaßt der Anwohner.

Als im Zuge der Sanierung der Dorfstraße vor etlichen Jahren auch ein Teil des parallel verlaufenden Regenentwässerungssystems erneuert wurde, waren Andreas Baths Leitungen vor der Tür nicht dabei. "Das könnten noch alte Tonrohre aus DDR-Zeiten sein", vermutet der Hausbesitzer. Erschwerend komme außerdem hinzu, dass die Bankette neben der Straße im vergangenen Jahr abgesenkt wurden. "Seitdem läuft noch mehr Wasser auf den Rasen. Und die Pflege ist auch eine Herausforderung", sagt der Schönermarker. Nicht nur, dass das aufgelockerte Erdreich vom Wasser mitgerissen werde und die Abflüsse zusätzliche verschlamme, was er regelmäßig reinige. "Bei den Arbeiten wurden auch kleine Steine aus dem Boden gerissen, die nun herumliegen. Wenn ich da drüberfahre, mache ich mir den Rasenmäher kaputt", so Bath.

Schönermarks ehrenamtliche Bürgermeisterin Kirsten Schulz bat das Amt bei der Sitzung um eine erneute Prüfung. Obwohl es sich um die Verlängerung einer Landestraße handelt, ist die Gemeinde rechtlich für die Regenentwässerung an dieser Stelle verantwortlich. Für die Reinigung der Systeme sei für die kommenden Jahre bereits ein Vertrag mit einer Firma geschlossen worden, heißt es auf Nachfrage aus dem Rathaus. "Dabei werden die Rohre auf Verstopfungen überprüft und gereinigt. Wenn das Problem dann immer noch besteht, müssen wir schauen, ob das System dort wirklich die beste Lösung ist", sagt Nico Zehmke, Fachbereichsleiter für Bauen und Finanzen. "Auf jeden Fall gucken wir uns das an", verspricht er.