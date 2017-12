Fahrgäste haben wieder gesammelt

Sandra Jütte

Gransee (GZ) Bereits seit einigen Jahren sammelt Waltraut Feibig in der Weihnachtszeit für die ehrenamtlichen Fahrer vom Bürgerbus-Verein Geld unter den Fahrgästen und anderen Spendern ein. "Als es mal hieß, den Bus soll es nicht mehr geben, wollte ich das Engagement der Fahrer einfach mal anerkennen. Ohne sie kämen wir ja nicht in die Stadt", sagt die 84-Jährige. Seitdem gibt es jedes Jahr ein kleines Geschenk für die Ehrenamtler. So übergab die Schulzendorferin auch am Mittwoch - das Amt hatte den dortigen Saal zur Verfügung gestellt und Kaffee sowie Kuchen gesponsert - 15 Briefumschläge mit je zehn Euro an den Vereinsvorsitzenden, Gerald Maschinsky, und seine Truppe. Dazu hatte sie jeden Umschlag mit einer persönlichen Widmung versehen.

Obendrauf gab es noch einen Umschlag mit 70 Euro vom Ortsbeirat Schulzendorf, den Ortsvorsteher Carsten Dräger überreichte. Und Waltraut Feibig versprach, dass bis Januar noch mehr Geld für eine nachgezogene Weihnachtsfeier zusammen komme. "Ich habe es bis jetzt nur nicht geschafft, alle abzuklappern", gestand sie.

Die Fahrer freute die Anerkennung ihrer Arbeit sichtlich. Zum Dank schenkte Rüdiger Ungewiß, der Initiator des Projektes, den beiden Spendern einen Kugelschreiber mit Gravur. Im Anschluss verriet er noch, dass der Verein sich bereits Anfang Dezember über eine Förderung aus brandenburgischen Lottomitteln freuen durfte. Für einen mobilen Fahrscheindrucker sind 4000 Euro geflossen. "Das Gerät ist bereits bestellt", so Ungewiß. Wenn es rechtzeitig geliefert wird, soll es schon Anfang 2018 im Einsatz sein. "Das wird unsere Arbeit sehr erleichtern, weil wir dann vieles elektronisch machen können."