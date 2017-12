Weihnachtsmann als Stargast

Egbert Neubauer

Dallgow (MOZ) Schneeflöckchen, Weißröckchen wann kommst du geschneit? Du wohnst in den Wolken ... trällerten die Kinder der Kita "Maulwurf" aus Dallgow-Döberitz am Donnerstagvormittag. Wenige Minuten später erschien der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten vor der Tür. Mitgebracht hatte er viele Geschenke, die er in erwartungsvolle Kinderhände legen konnte.

Die mutigsten Kids unter den Kleinen ließen sich sogar auf den Schoß vom Weihnachtsmann vor den festlichen Weihnachtsbaum zum Fotografieren setzen. Die prächtig geschmückte Tanne und die Aktion mit dem Weihnachtsmann wurde von der Firma "Ihr privater Fensterputzer", Martin Rainer und Ehefrau Isabell gesponsert. Sie sehen darin auch ein Dankeschön an die Erzieherinnen dieser Einrichtung, die sich stets liebevoll um ihren Sohn Antony und die vielen anderen Kinder in der Kita kümmern.Foto/Text: Neubauer