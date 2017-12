Keine Finanzspritze fürs Frauenhaus

Burkhard Keeve

Oranienburg (OGA) Aufgeschreckt durch die Berichterstattung unserer Zeitung über Geldmangel beim Frauenhaus Oberhavel, versuchten am Mittwoch zwei Fraktionen im Kreistag, noch Finanzen aus dem aktuellen Haushalt 2018 freizumachen. Gelungen ist es ihnen nicht.

In dem Bericht vom 9./10.Dezember hatte die Geschäftsführerin des Frauenhaus-Trägers, Gabriela Wolff, bedauert, dass dem Frauenhaus vor allem Investitionsmittel fehlen. Ganz konkret ging es dabei um die Anschaffung eines neuen Herdes für das Frauenhaus. Der ist seit einem halben Jahr defekt. Bei Investitionen ist der Träger (Märkischer Sozialverein) jedoch ausschließlich auf Spenden angewiesen. Und die bisher einzige Spende 2017 kam im Dezember. Alle anderen finanziellen Mittel, die das Frauenhaus zur Verfügung hat (siehe Kasten), seien wie zum Beispiel fürs Personal zweckgebunden.

Auf die Schnelle hatte die Fraktion von Grüne/Piraten einen Antrag für den Kreistag am Mittwoch eingebracht. Ziel war es, die Zuwendungen fürs Frauenhaus um 50 000 Euro zu erhöhen und weitere 10 000 Euro für Investitionen zuzuschießen. Auch die Linken im Kreistag wollten über einen kurzfristigen Änderungsantrag zum Haushalt dem Frauenhaus 10000Euro zukommen lassen. Ihre Vorsitzende, Elke Bär, entschuldigte sich öffentlich, sich nicht schon früher um die Sorgen des Frauenhauses gekümmert zu haben. "Es tut mir leid, das Frauenhaus außer Acht gelassen zu haben." Dann appellierte sie energisch in Richtung der Kreistagsabgeordneten: "10000Euro! Das muss doch drin sein." Doch so gering die Summe bei einem Gesamtvolumen von 426 Millionen Euro für Oberhavels Haushalt im kommenden Jahr auch ist, durchsetzen konnte sich weder die Linke noch die Fraktion von Grüne/Piraten. Deren Änderungsvorschläge zum Haushalt wurden mit 24 Gegenstimmen bei 41 Abgeordneten abgelehnt, der Linke Vorstoß fürs Frauenhaus erhielt nur 15 Ja-Stimmen und fiel damit auch durch.

Andreas Wiersma von den Grünen bezeichnet den Vorgang als "beschämend". "Durch die bekannten Mehrheitsverhältnisse im Kreistag wurde diese überfällige Maßnahme blockiert", regt sich Wiersma besonders über den "herbeigezerrter Bürokratismus" seitens der SPD auf. Die Sozialdemokraten wollten der Finanzspritze fürs Frauenhaus nicht so ohne weiteres sofort zustimmen.

Allerdings wurde noch während des Kreistags sichtbar und auch festgemacht, dass das Thema Frauenhaus und seine Finanzen die kommenden Fachausschüsse nächstes Jahr beschäftigen wird. Auch dann sei noch "Abhilfe", sprich ein Zuschuss, möglich, so SPD/LGU-Fraktionschef Andreas Noack am Mittwoch.