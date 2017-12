Kreis sichert die Obermühle Rheinsberg

Holger Rudolph

Rheinsberg (MOZ) Weil trotz vielfacher Aufforderungen die marode Obermühle in Rheinsberg noch immer nicht ausreichend gesichert wurde, springt nun der Landkreis ein. Wie Kreissprecherin Britta Avantario bestätigte, wird nun einerseits dafür gesorgt, dass von dem Gebäude an der Landesstraße 15 keine Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht. Andererseits ist ein Bauzustands-Gutachten in Auftrag gegeben worden. Dieses soll genau klären, an welchen Teilen des denkmalgeschützten Ensembles etwas gemacht werden muss.

Bei den Kosten für die Sicherung geht der Kreis erst einmal in Vorleistung. Doch später sollen diese vom Besitzer der Immobilie eingefordert werden. Zuvor hatte der Kreis dem Eigentümer immer wieder Zeit eingeräumt, um die geforderten Arbeiten zu erledigen. Diese waren aber nicht in der Art und dem Umfang erfolgt, wie die Behörde das als notwendig angesehen hatte und es auf Grundlage des Sicherungskonzepts vorgesehen war.

Während der notwendigen ersten Arbeiten an der Giebelseite des Hauses wird auch die Landesstraße halbseitig gesperrt. Ab 15. Dezember müssen sich Autofahrer daher auf Behinderungen in der Mühlenstraße einstellen.