Velten will mit grüner Innenstadt punkten

Roland Becker

Velten (HGA) Die Stadt Velten bewirbt sich für den Innenstadtwettbewerb "GrünRaumStadt - gemeinsam erleben". Den Wettbewerb hatte das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung im Sommer ausgerufen. Es geht um Projekte, die beispielhaft aufzeigen, wie die grüne Innenstadt der Zukunft aussehen könnte.

In den vergangenen Jahren hat die Stadt Velten in ihrer Innenstadt zahlreiche Grünräume und Wegeverwindungen erneuert oder gänzlich neu geschaffen. Das Motto des Veltener Beitrags laute laut einer Pressemitteilung der Stadt daher: "Grüne Stadt der kurzen Wege". Ein dreiminütiges Video soll das Geschaffene, das sich im gesamten Veltener Zentrum zeigt, verdeutlichen.

Ob neu gestalteter Museumsplatz, Rats- oder Museumsgasse, der Rathausvorplatz, der umgebaute Bahnhofsplatz oder der gerade wenige Monate alte Platz vor dem neuen Kommunikationszentrum in der Viktoriastraße - an allen Orten "legte die Ofenstadt in den vergangenen Jahren besonderen Wert auf die Schaffung attraktiver Grünräume mit Aufenthaltsqualität", so die Stadt in einer Erklärung.

Herauskristallisieren soll sich beim Wettbewerbsbeitrag, wie sich die Grünanlagen und ökologische als auch soziale und städtebauliche Funktionen vereinen. Neben dem Erhalt kleinteiliger Lebensräume stehen die Schaffung von Treffpunkten für Bürgerinnen und Bürger sowie die deutliche Aufwertung des Stadtbildes im Mittelpunkt: "Unsere Grünanlagen sind Orte der Erholung und des Miteinanders mitten im Zentrum. Sie erfüllen außerdem eine wichtige Klimafunktionen und tragen dazu bei, dass unsere Innenstadt attraktiver ist", sagt Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD).

Mit dem Innenstadtwettbewerb will das Land Brandenburg die Bedeutung der Innenstädte als lebendige Orte zum Wohnen und Arbeiten hervorheben. Für die Sieger des Wettbewerbs stehen Preisgelder in Höhe von insgesamt 25000 Euro zu Verfügung.

Die Bekanntgabe der Sieger erfolgt voraussichtlich im März 2018.

Der Veltener Wettbewerbsbeitrag ist auf der Homepage der Stadt unter www.velten.de zu finden.