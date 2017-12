Dritter Weg

Stefan Kegel

Berlin (MOZ) Zuckerbrot und Peitsche - dieses Prinzip kann in der Politik funktionieren. Vorausgesetzt, der Verteiler von beidem weiß, wo er hin will. In der EU ist das leider gegenwärtig nicht so klar zu erkennen. Ausgerechnet Ratspräsident Donald Tusk, der die Interessen der EU-Regierungen vertritt, will die Quoten zur Flüchtlingsverteilung aufweichen. Er reicht das Zuckerbrot, nachdem die EU-Kommission mit Klagen gegen Polen, Tschechien und Ungarn wegen ihrer Verweigerung zur Flüchtlingsaufnahme die Peitsche herausgeholt hat.

Von den 160 000 Flüchtlingen, um die es seinerzeit ging, sind fast alle verteilt worden, die Aussicht auf Asyl hatten, - rund 32000. Worum es also bei dem Streit geht, ist das Prinzip: In der EU muss man sich an Regeln halten. Der Anreiz dafür ist allerdings gering: Die EU hat eine lange Geschichte halbherziger und nachsichtiger Strafen. Man denke nur an den Stabilitätspakt, der jahrelang - und folgenlos - von mehreren Staaten, inklusive Deutschland, unterlaufen wurde.

Mit den widerspenstigen Visegrad-Staaten wurde nun offenbar eine Art Ablasshandel vereinbart: Sie geben Geld für die Grenzsicherung gegen illegale Migranten in Libyen. Scheckbuch-Diplomatie nannte man das früher. Und es wäre ein Weg zwischen Zuckerbrot und Peitsche. Stefan Kegel