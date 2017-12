Steuerwettlauf setzt auch Deutschland unter Druck

Dieter Keller

Berlin (MOZ) Mit seiner Steuerreform hat Donald Trump es plötzlich sehr eilig. Noch vor Weihnachten sollen die Erleichterungen beschlossen werden, bevor seine Mehrheit im Senat weiter schrumpft. Die Republikaner dort haben sich gerade mit ihren Kollegen im Repräsentantenhaus geeinigt, dass die Unternehmenssteuern von derzeit 35 auf 21 Prozent sinken. Schon ist die Rede davon, das könne wie eine Konjunkturspritze für die US-Wirtschaft wirken. Schön für sie, schlecht für die deutschen Unternehmen, die befürchten, ins Hintertreffen zu geraten. Kein Wunder, dass sie von der neuen Bundesregierung dringend Erleichterungen fordern.

Der Wettbewerb mit niedrigen Unternehmenssteuern tobt allerdings nicht nur zwischen den USA und Europa, sondern auch innerhalb der EU, und er droht sich noch zu verschärfen. In Deutschland zahlen Kapitalgesellschaften im Schnitt 28 Prozent Körperschaft- und Gewerbesteuer. Im EU-Durchschnitt sind es knapp 21 Prozent, in Irland nur 14 Prozent. Bulgarien und Zypern liegen noch darunter. Großbritannien denkt schon laut darüber nach, nach dem Brexit aktiv zu werden, und auch der französische Präsident Emmanuel Macron will die Unternehmenssteuern senken.

Ein solcher Steuerwettlauf ist gefährlich, weil Gewinne bei einem Staat auf Kosten der anderen gehen. Auch sind Steuersenkungen bei den Bürgern unpopulär, da sie befürchten, dass sie die Rechnung bezahlen müssen. Doch Deutschland wird gar nichts übrig bleiben, als auch eine Reform anzugehen. Sonst sind die großen Unternehmen weg, und die kleinen verlieren an Wettbewerbsfähigkeit.

Einfach ist die Sache allerdings nicht. Von einer Senkung der Körperschaftsteuer profitieren nur Kapitalgesellschaften, also GmbHs und AGs. Kleinere Unternehmen, die Stärke der deutschen Wirtschaft, sind aber häufig Personengesellschaften. Da zählt der individuelle Einkommensteuer-Satz der Beteiligten. Zudem sollen in den USA künftig bestimmte Anlagegüter sofort abgeschrieben werden können statt über Jahre. Außerdem sollen in den USA tätige Konzerne eine Strafsteuer zahlen, wenn sie Güter etwa aus ihren Fabriken in Europa einführen.

Ein Ansatz wäre es deshalb, das deutsche Steuerrecht zu vereinfachen und die Abschreibungsmöglichkeiten zu verbessern. Werden dadurch Arbeitsplätze erhalten, ist das gut investiertes Geld. Die besten deutschen Arbeitskräfte helfen wenig, wenn ihre Arbeitsplätze abwandern.