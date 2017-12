Rheinsberg schmeißt Motor an

Matthias Haack

Rheinsberg (RA) Rheinsbergs Mixed-Sechser holte am Mittwochabend vier Punkte und schob sich damit auf Rang zwei der Volleyball-Kreisklasse vor. Der Rückstand auf den spielfreien Tabellenersten VSV Wittstock beträgt nun zwei Punkte.

Allerdings musste der RSV mächtig arbeiten, um die drohende Niederlage ausgerechnet im Heimturnier abzuwenden. Lindow bestätigte, dass mit dieser Mannschaft in dieser Saison schwer zu rechnen ist. In den Tie-Break zwang das Team um Ronald Erstling den Gastgeber. "Es war mehr drin. Rheinsberg ist zu knacken", zeigte sich Erstling zwar enttäuscht. Aber "insgesamt bin ich zufrieden mit der Leistung. Wir wussten ja, dass Rheinsberg Favoriten geschlagen hat und selbst einer ist." Woran die knappe Niederlage lag: "Kleinigkeiten entschieden in den wichtigen Phasen über den Punkt. Uns hat dann nach mäßiger Annahme der Angriffsdruck gefehlt, so dass nur Notbälle gespielt wurden." Was der Lindower Teamchef ebenso als Vorteil des Gegners sah, die Körpergröße. René Fechner bringt es ...

Der komplette Artikel steht in der Freitagausgabe des Ruppiner Anzeigers.