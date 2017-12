Fontanespatzen zwitschern auf der Stadtbahn

Frank Pabst

Neuruppin (RA) Die Bohlekegler der zweiten Mannschaft der Fontanespatzen haben im fünften Saisonturnier der 2.Kreisklasse einen Riesenschritt in Richtung Staffelsieg getan. Auf der Stadtbahn am Rheinsberger Tor landete das Sportcenterteam einen ungefährdeten Auswärtssieg. Mit 117 Holz Rückstand hatte das Gastgeber-Quartett der vierten Mannschaft des Bohle-Bowling 91 keine Chance und landete auf dem zweiten Rang. Dritter wurden die Fontanespatzen III vor dem SV 90 Fehrbellin VI. Das fünfte Team der 2.Kreisklasse, der SV 90 VII, fiel mit der Mannschaft aus der Wertung, da nur zwei Kegler im Spielbericht standen beziehungsweise für die Rhinstädter auf der Bahn waren. Am 11.Januar findet auf der Sportcenterbahn das sechste Turnier statt. Bei einem erneuten Sieg ist den Spatzen II der Staffelsieg kaum noch zu nehmen.

Die ersten Durchgänge bestimmten der Nachwuchsabteilungen. Mareike Dietrich sicherte der sechste Mannschaft der Rhinstädter mit 690 auf die Seite gelegten Kegeln die erste Führung. Auch der BBC war durch Marc-Alexander Bäskow gut aus den Startlöchern gekommen. Die Spatzen II, mit der Startnummer 5 ins Rennen gegangen waren, kamen in Runde zwei zu ihren ersten Hölzern. Und dies waren gleich eine ganze Menge: Caroline Garling ließ 713 Kegel auf die Seite fallen, nur noch einmal sollte dieser Resultat überboten werden. Ihr am nächsten kam in diesem Block das Spatzen-Talent Jonas-Christopher Hülsebeck mit 691 Zählern. Der nächste Nachwuchskegler, der zu überzeugen wusste, war Anton Hundt vom BBC mit 701 Holz. Insgesamt konnte die Grenze von 700 nur viermal überboten werden. Nach drei von fünf Durchgängen führten die Spatzen II mit 24 Holz auf den BBC, 110 auf die Spatzen III, sowie 201 beziehungsweise 209 auf die 90er Teams.

Der vierte Block ging deutlich an den späteren Sieger, obwohl auch Wolfgang Krüger mit 675 Holz ein wenig mit den Tücken der Bahn zu kämpfen hatte. Der Sieger stand vor der letzten Runde bereits fest. Gleich zweimal konnten sich die Teams über Rote Ergebnisse an der Tafel erfreuen. Henry Parmin spielte mit 712 das drittbeste Resultat des Wettkampfes und Fontanespatz Stephan Krüger wurde mit 723 zum erfolgreichste Holzsammler gekürt.