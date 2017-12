Bernauer Oldies in Topform

Maike Prüfer

Großbeeren (MOZ) Nicht nur die kleinen Vereinsmitglieder des 1. JJV Bernau sorgen bei sportlichen Wettkämpfen für Furore, auch die erfahrenen Bernauer Ju-Jutsu-Kämpfer sind erfolgreich unterwegs.

So waren auch im Dezember wieder einige erfahrene Bernauer Sportler bei der Landesprüfung des Brandenburgischen Ju-Jutsu Verbandes in Großbeeren vertreten. Zum 2. Dan traten Gerd Seidel und Stefan Friedrich an und zum 1. Kyu (Braungurt) Wilfried Franke. Fleißig hatten sich alle auf ihre Prüfungen vorbereitet. Auch als erfahrene Trainer des 1. JJV Bernau und Dan-Träger übten sie noch die eine oder andere schöne Kombination, die die anderen Bernauer Vereinsmitglieder bereits bei gemeinsamen Trainings beobachten konnten.

Gerd Seidel hatte ja als Uke im Vorfeld schon an einigen Landes- und Dan-Prüfungen teilgenommen und hätte allein dafür schon einen Preis verdient, nun wurde es aber auch für ihn ernst. Aufgrund der starken Teilnehmerzahlen wurden drei Prüfungskommissionen gebildet. Zwei nahmen die Kyu-Grade ab und eine die Dan-Grade.

In der Prüfungskommission von Heiko Schwarz (5. Dan), Tsegaye Degineh (5. Dan) und Michael Gust (4. Dan) zeigten Gerd Seidel und Stefan Friedrich die vielfältigsten Techniken und beeindruckten ihre Prüfer. Wilfried Franke war in der Kommission von Roland Merkel und Eik Miersch (beide 3. Dan) und schlug sich auch tapfer.

Gerade für die etwas reiferen Teilnehmer ist die körperliche Anstrengung nicht unerheblich und sie kamen zwischendurch etwas ins Schwitzen. Gerd Seidel als mit Abstand ältester Teilnehmer flitzte und flog über die Matte und ihm war sein Rentenalter nicht wirklich anzumerken.

Groß war dann die Freude, die Urkunden zur jeweils neuen Graduierung in Empfang nehmen zu können. Stefan Friedrich wurde auch noch als bester Teilnehmer von allen lobend erwähnt. Auch alle anderen Teilnehmer bestanden ihre Prüfungen. Michael Gust, der Präsident des Brandenburgischen Ju-Jutsu Verbandes, ließ es sich nicht nehmen, die Urkunden der neuen Graduierungen persönlich zu übergeben. Die Mitglieder des Bernauer Ju-Jutsu-Vereins schlossen sich den Glückwünschen an und gratulierten ihren erfahrenen Kämpfern zu den bestandenen Prüfungen.