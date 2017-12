Panketal bilanziert dickes Haushaltsplus

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Kämmerer Jens Hünger wurde am Mittwochabend für seine gute Arbeit und das flotte Zusammentragen aller Fakten für den Jahresabschluss 2016 samt seiner zwei Mitarbeiterinnen im Finanzausschuss gelobt. Noch während die Diskussion zum Haushalt 2018/19 in vollem Gange ist, konnte parallel der Jahresabschluss erstellt werden. Der Gesamtabschluss der kommunalen Finanzen für das vergangene Jahr inklusive Eigenbetrieb liegt schon im Rechnungsprüfungsamt, informierte der Panketaler Kämmerer.

Dass der Abschluss mit einem dicken Plus von 4,8 Millionen Euro so gut ausfällt, liegt an mehreren Details, wie er sagte. So wurde weniger investiert als geplant, zum Beispiel in Straßenbau und Entwässerung. Aber auch weniger Möbel für die kommunalen Einrichtungen kamen neu hinzu. Bei Strom und Energie konnte eine Ersparnis von 170 000 Euro erzielt werden. Dass die Entwässerung nicht wie geplant gebaut wurde, lag auch an dem Leistungsumfang, den der Eigenbetrieb erbringen konnte, so Hünger. Dafür gab es höhere Schlüsselzuweisungen, Gewerbe- und Einkommenssteuern. Die heimische Wirtschaft boomt. "Alle legen ordentlich drauf", so der Kämmerer.

Der Kredit über fünf Millionen Euro, der mittelfristig in Ansatz gebracht werden soll, ist deshalb vielleicht gar nicht nötig. Das hängt nun aber wesentlich davon ab, welche Investitionen in die Röntgen-Gesamtschule gesteckt werden müssen, die in kommunaler Trägerschaft bleibt. Diese Zahlen, so der Kämmerer, müssen aber zunächst ermittelt werden und fließen dann wohl in einen Nachtragshaushalt 2018 ein.

Der aktuelle Haushalt ist ausgeglichen und liegt am Montag der Gemeindevertretung vor. Änderungen gibt es nur zu einer befristeten Stelle, die im Planungsamt der Gemeinde geschaffen werden soll. Nach dem Ortsentwicklungsausschuss, der dafür gestimmt hatte, lehnte der Finanzausschuss dieses Ansinnen ab. Dem Haushalt an sich stimmte dieser Ausschuss aber zu.